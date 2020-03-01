Политика

ВедомостиВедомостиПутин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.
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Путин оценил влияние коронавируса на экономику

Газета.Ru08:02

Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом

RT на русском06:51

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

РБК03:51

Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику

Ведомости03:41

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

Интерфакс02:58

Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в России

РИА Новости07:22

Путин заявил, что Россия делает все необходимое для борьбы с коронавирусом

ТАСС02:46
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Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

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Армия и оружие

Турецкие военные сбили два сирийских самолета

В Идлибе турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии, заявило сирийское командование.
РИА Новости 07:12
Политика

Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 09:45
Политика

Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров

С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
Lenta.ru 06:36
Происшествия

В Мурманске мужчина с матами напал на подростка и бил по голове

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Политика

Путин почтил память псковских десантников в день 20-летия их подвига

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Политика

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В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
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В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

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Экономика

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

"Прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года", - сказал Владимир Путин на совещании, прошедшем в правительственном терминале аэропорта "Внуково".
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Происшествия

Главного редактора Sputnik Турция задержали

Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе задержали в Стамбуле, сообщили 1 марта в агентстве.
Известия 07:08
Хоккей

«Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ

RT на русском 08:39
Общество

Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.
Газета.Ru 10:03
Армия и оружие

Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

В партии Vatan («Родина») заявили, что на фоне обострения ситуации в Идлибе начало войны Турции с Сирией станет ловушкой для Анкары и президента Турции Тайипа Эрдогана, пишет РИА Новости.
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Футбол

Автобус привез «Рубин» на другой стадион перед матчем с «Тамбовом»

Газета.Ru 05:43
Армия и оружие

В ДНР сообщили о повреждении здания школы в результате обстрела ВСУ

На западе Донецка повреждено здание школы в результате обстрелов, которые были произведены со стороны дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Биатлон

Павлова раскритиковала Норицына за план подготовки

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Интересные факты о съемках культового фильма «Назад в будущее»

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Появились фото сожжения моста в Никола-Ленивце в честь Масленицы

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Диетологи дали рекомендации по питанию в Великий пост

Уже в понедельник, 2 марта, для православных начнется Великий пост, который предусматривает ограничение в питании.
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Происшествия

Названа причина массовых беспорядков на юге Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что причиной массовых беспорядков в Жамбылской области 8 февраля стал передел доходов от контрабанды между двумя криминальными группами, передает "Sputnik Казахстан".
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Армия и оружие

Донбасс: Почему война продолжается?

Согласно договорённостям, Украина не может силой вернуть независимые территории, если не предоставит им особые права, включая право иметь свои правоохранительные органы и суды, право на амнистию и не внесёт особый статус Донбасса в свою Конституцию.
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Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов считает, что текущее падение цен на нефть не будет продолжительным, а также заверил, что российский бюджет защищен от существенного падения цен на углеводороды как минимум на четыре года, даже если нефть будет торговаться на уровне ниже $30 за баррель.
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