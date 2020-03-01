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Политика Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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Происшествия Главного редактора Sputnik Турция задержали Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе задержали в Стамбуле, сообщили 1 марта в агентстве.

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Происшествия Названа причина массовых беспорядков на юге Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что причиной массовых беспорядков в Жамбылской области 8 февраля стал передел доходов от контрабанды между двумя криминальными группами, передает "Sputnik Казахстан".

Армия и оружие Донбасс: Почему война продолжается? Согласно договорённостям, Украина не может силой вернуть независимые территории, если не предоставит им особые права, включая право иметь свои правоохранительные органы и суды, право на амнистию и не внесёт особый статус Донбасса в свою Конституцию.

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