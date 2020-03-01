Политика
ВедомостиПутин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.
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Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
В Идлибе турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии, заявило сирийское командование.
Политика
Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Политика
Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров
С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
Происшествия
В Мурманске мужчина с матами напал на подростка и бил по голове
Чрезвычайный случай произошел вчера в одном из заведений быстрого питания в Мурманске. Мужчина с нецензурной бранью накинулся на подростков.
Политика
Путин почтил память псковских десантников в день 20-летия их подвига
Политика
Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»
В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Экономика
Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года
"Прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года", - сказал Владимир Путин на совещании, прошедшем в правительственном терминале аэропорта "Внуково".
Происшествия
Главного редактора Sputnik Турция задержали
Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе задержали в Стамбуле, сообщили 1 марта в агентстве.
Хоккей
«Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ
Общество
Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.
Армия и оружие
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
В партии Vatan («Родина») заявили, что на фоне обострения ситуации в Идлибе начало войны Турции с Сирией станет ловушкой для Анкары и президента Турции Тайипа Эрдогана, пишет РИА Новости.
Армия и оружие
В ДНР сообщили о повреждении здания школы в результате обстрела ВСУ
На западе Донецка повреждено здание школы в результате обстрелов, которые были произведены со стороны дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ).
Биатлон
Павлова раскритиковала Норицына за план подготовки
Российская биатлонистка Евгения Павлова раскритиковала тренерский штаб сборной за выбранный план подготовки и отношение к ней.
Кино
Интересные факты о съемках культового фильма «Назад в будущее»
Если вы не являетесь поклонником культовой фантастической франшизы «Назад в будущее», то мы просто не знаем, что с вами не так.
Общество
Появились фото сожжения моста в Никола-Ленивце в честь Масленицы
В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области в честь Масленицы 29 февраля сожгли деревянный мост высотой 20 м. Об этом сообщается на странице арт-парка в Instagram.
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по питанию в Великий пост
Уже в понедельник, 2 марта, для православных начнется Великий пост, который предусматривает ограничение в питании.
Происшествия
Названа причина массовых беспорядков на юге Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что причиной массовых беспорядков в Жамбылской области 8 февраля стал передел доходов от контрабанды между двумя криминальными группами, передает "Sputnik Казахстан".
Шоу-бизнес
Сын Максима Виторгана ушел в армию
Армия и оружие
Донбасс: Почему война продолжается?
Согласно договорённостям, Украина не может силой вернуть независимые территории, если не предоставит им особые права, включая право иметь свои правоохранительные органы и суды, право на амнистию и не внесёт особый статус Донбасса в свою Конституцию.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Экономика
Силуанов уверен, что падение цен на нефть не будет продолжительным
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов считает, что текущее падение цен на нефть не будет продолжительным, а также заверил, что российский бюджет защищен от существенного падения цен на углеводороды как минимум на четыре года, даже если нефть будет торговаться на уровне ниже $30 за баррель.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Игры
Чит-коды Сталкер Зов Припяти на ПК – оружие, деньги, здоровье, прицелы и прочее. Какие знаете?
История чит-кодов в играх: от инструментов тестеров до кода Konami Коды в «Зове Припяти» реализованы в виде консольных команд.
Шоу-бизнес
69-летняя Надежда Бабкина не живет с молодым мужем
Недавно в эфире передачи «Секрет на миллион» певица Надежда Бабкина сделала сенсационное признание, которого никак не ожидали от нее услышать сотни преданных поклонников.
Экономика
Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.