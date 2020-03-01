Президент Владимир Путин в ходе совещания с участием первого зампреда правительства Андрея Белоусова, министра энергетики Александра Новака и главы «Роснефти» Игоря Сечина заявил, что в экономике уже наблюдаются негативные последствия из-за распространения нового коронавируса, передает «РИА Новости».

Путин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса

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