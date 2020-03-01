Политика
РБКПутин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса
Президент Владимир Путин в ходе совещания с участием первого зампреда правительства Андрея Белоусова, министра энергетики Александра Новака и главы «Роснефти» Игоря Сечина заявил, что в экономике уже наблюдаются негативные последствия из-за распространения нового коронавируса, передает «РИА Новости».
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В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус
Самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию разыскивают по решению суда, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
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Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики.
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Путин прибыл в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников
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Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
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В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск»
Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
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Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе.
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Порошенко пристыдил президента Украины за неэффективную соцполитику
Бывший глава государства выразил недовольство решениями текущего правительства по пенсионным выплатам Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал работу правительства государства и сравнил ее с работой собственной команды.
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После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
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Список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 очень большой и в нем более 40 моделей.
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МИД Турции сообщил дату встречи Путина и Эрдогана
Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретятся 5 или 6 марта, передает ТАСС.
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Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
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Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя.