СССР и Красная армия, что бы кто ни пытался доказать сегодня, сделали основной вклад в разгром нацизма. Многие обвинения в адрес Сталина справедливы, включая репрессии, но он видел, что СССР пытаются оставить один на один с Германией и пытался выиграть время для укрепления обороны страны.

СССР и войска Красной Армии сделали основной и решающий вклад в разгром нацистов во время Второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин в статье для американского журнала The National Interest.

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