Политика

Neva.TodayNeva.TodayПутин критично высказался о выступлении Греты Тунберг

Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, он не разделяет "общих восторгов" по поводу выступления Тунберг.
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Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг в ООН

РИА Новости02 октября в 08:49

Достойно осуждения: Путин оценил выступление Греты Тунберг в ООН

РЕН ТВ02 октября в 20:14

Что произошло за день: среда, 2 октября

Интерфакс02 октября в 13:30

Путин заявил, что не разделяет восторгов по поводу выступлений Греты Тунберг

ТАСС02 октября в 09:15

"Поверить не могу, что соглашаюсь с Путиным!" Слова Президента России о Грете Тунберг восхитили западных пользователей

Царьград03:22

Путин признался, что не разделяет восторгов от выступления Греты Тунберг

Life.ru02 октября в 08:32

Путин оценил выступление Греты Тунберг в ООН. Общий восторг он не разделяет

Телеканал 360°02 октября в 08:28
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Единоборства

Емельяненко показал видео драки с Кокляевым

Журналистская правда вчера в 07:38
Космос

Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса

ГЛАС.RU 01 октября в 04:11
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика

Генпрокуратура Украины пересмотрит дело сына Байдена

Основания для закрытия дела против компании Burisma, где пост в совете директоров занимал сын бывшего вице-президента США Джона Байдена, пересмотрит Генпрокуратура Украины.
Телеканал 360° 05:42
Происшествия

В Иране задержана российская журналистка

Вести.Ru 05:01
Футбол

УЕФА объявил состав команды недели Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил состав команды недели Лиги Европы. Об это сообщает официальный сайт организации.
Газета.Ru 05:15
Политика

Дмитрий Медведев находится с официальным визитом на Кубе

Встреча состоялась в столице островного государства, где глава российского кабмина находится с официальным визитом.
Первый канал 00:34
Политика

Порошенко нанял российского адвоката Новикова

В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
РБК 05:21
Спорт

Дарья Клишина не выступит на ЧМ в Дохе

Как стало известно «СЭ», вице-чемпионка мира-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина не выступит на чемпионате мира в Дохе.
Спорт-Экспресс 05:25
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Политика

Зеленский встретился с Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает "112 Украина".
Газета.Ru 04:13
Кино

Экстренно госпитализирован актер и режиссер Александр Хван

Пятый канал 02:25
Политика

В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:18
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru 02 октября в 22:19
Политика

В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу

«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 04:22
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Посла скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
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Мосгорсуд отказался смягчить приговор блогеру Владиславу Синице

Мосгорсуд оставил в силе приговор осужденному на пять лет за твит блогеру Владиславу Синице, сообщает «Медиазона».
Ведомости 04:43
Наука

Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам

iReactor 02 октября в 06:07
Политика

В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого

Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru вчера в 14:44
Политика

Трамп шлепнул по колену президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
Происшествия

В США избили мужчину в кепке с надписью на русском

Известия вчера в 18:59
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
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Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
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Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии.
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