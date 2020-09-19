Путин лично контролировал первый пуск «Авангарда» в 2001 году
Первый пуск экспериментального планирующего блока состоялся в июне 2001 года с космодрома Плесецк. По словам Путина, этот пуск был успешен.В источнике
С чего всё началось
Путин в режиме видеоконференции лично поздравил
с награждением и Днем оружейника конструктора ракетно-космической техники, профессора и советника по науке ВПК «НПО машиностроения» Герберта Ефремова.
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