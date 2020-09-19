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Путин лично контролировал первый пуск «Авангарда» в 2001 году

Первый пуск экспериментального планирующего блока состоялся в июне 2001 года с космодрома Плесецк. По словам Путина, этот пуск был успешен.В источнике
С чего всё началось
Путин в режиме видеоконференции лично поздравил
 с награждением и Днем оружейника конструктора ракетно-космической техники, профессора и советника по науке ВПК «НПО машиностроения» Герберта Ефремова.
Телеканал 360°вчера в 13:17
Подробнее о событии
Царьград

Орден особого значения: Военкор расшифровал тайный смысл награды от Путина для создателя «Авангарда»

Царьград20:05
Коммерсантъ

Путин наградил орденом разработчика гиперзвукового блока «Авангард» Герберта Ефремова

Коммерсантъвчера в 08:36
Комсомольская правда

Путин назвал стратегическое оружие России

Комсомольская правдавчера в 07:20
Российская газета

Путин сравнил работу над гиперзвуковым оружием с ядерным проектом СССР

Российская газетавчера в 07:48
РБК

Путин назвал имя автора гиперзвукового блока «Авангард»

РБКвчера в 07:37
ТАСС

Путин заявил, что выход США из договора по ПРО вынудил Россию создать гиперзвуковое оружие

ТАССвчера в 08:57
РИА Новости

Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

РИА Новостивчера в 09:17

Эксперт сообщил об опасной тенденции с COVID-19 в регионах России

Количество регионов, где распространение COVID-19 имеет опасную тенденцию, увеличилось с середины августа с 12 до 20, между тем, ряд "красных" регионов перешли в "зеленые" категории, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости21:42
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81 новый случай коронавируса выявлен в Удмуртии за сутки

В республике выявлен 81 новый случай коронавирусной инфекции. ⠀ Заболели 48 ижевчан, 7 жителей Красногорского района, 6 жителей Воткинска, 5 жителей Глазова, 4 жителей Дебесского района, 3 жителей Игринского района, по два случая выявлено в Воткинском, Завьяловском и Сарапульском районах, по одному заболевшему зарегистрировано в Глазовском и Киясовском районах.
Моя Удмуртия01:06
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК18 сентября в 13:10
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