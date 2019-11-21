Транспорт

ИзвестияИзвестияПутин лично откроет платную трассу М-11 Москва–Петербург

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил специальный представитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.
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Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов

РИА Новостивчера в 19:06

Источник: открытие трассы М11 Москва - Санкт-Петербург планируется на следующей неделе

ТАССвчера в 16:21

Трассу М11 Москва — Санкт-Петербург откроет лично президент РФ

АБНвчера в 19:36

Владимир Путин лично откроет платную трассу Москва – Петербург

78.ruвчера в 23:15

Иванов: Путин лично откроет платную трассу М-11 Москва – Петербург

Gazeta.SPbвчера в 19:49

Путин лично откроет скоростную дорогу М-11

Neva.Todayвчера в 22:02

СМИ: Платную трассу Москва — Санкт-Петербург откроют на следующей неделе

Life.ruвчера в 16:37
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 00:48, Ашберн
Политика

Байден сообщил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не желают его победы на предстоящих президентских выборах 2020 года, заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден.
РБК 00:25
Экономика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС вчера в 07:58
Общество

Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр

Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Доктор Питер вчера в 05:02
Шоу-бизнес

Муж Ксении Бородиной обратился в больницу с травмами лица

Курбану Омарову пришлось обратиться за помощью к медикам. Муж Ксении Бородиной рассказал, что получил травму, хотя даже не выходил из дома.
StarHit.ru вчера в 06:00
Общество

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Lenta.ru вчера в 21:16
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК вчера в 17:15
Хоккей

«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина

Российская газета вчера в 23:40
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Происшествия

Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу

Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Lenta.ru вчера в 07:03
Армия и оружие

В России назвали носителей для гиперзвуковой «суперракеты»

Как пишет ТАСС, первыми носителями «Цирконов» станут большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» проекта 1155 и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949А.
Ferra вчера в 11:29
Происшествия

Опубликовано видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

Опубликовано видео с места провала автомобиля в яму с кипятком в Пензе, в результате которого погибли два человека.
RT на русском 19 ноября в 05:58
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись

Семья продолжающей бороться с раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на сообщения, появившиеся в СМИ, о планах Петра Чернышева развестись с больной супругой.
Ugpressa.ru вчера в 23:00
Политика

Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Газета.Ru вчера в 10:43
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Газета.Ru 19 ноября в 02:23
Армия и оружие

Вторая пара истребителей Су-30СМ прибыла в Белоруссию

"20 ноября на аэродроме авиационной базы в Барановичах приземлились еще два многоцелевых истребителя Су-30СМ. Таким образом, выполнены обязательства на поставку по контракту боевой авиационной техники на 2019 год", - отметили в оборонном ведомстве.
ТАСС вчера в 08:26
Политика

В США допускают введение санкций для задержки «Северного потока — 2»

По мнению Круза, США могут «остановить или отложить более чем на год» ввод «Северного потока — 2» с помощью санкций.
RT на русском вчера в 22:39
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Общество

Генпрокурор Чайка изучит проблемы бизнеса в Екатеринбурге

Завтра в городе ожидается выездной прием главы надзорного ведомства Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 22 ноября проведет в Екатеринбурге выездной прием предпринимателей.
Правда УрФО вчера в 22:29
Общество

Роструд разъяснил правила продления новогодних каникул за счет отпуска

Сокращение новогодних каникул связано с тем, что в прошлые годы 30 и 31 декабря выпадали на выходные дни.
РБК вчера в 00:39
Здоровье

Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя

Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
РБК вчера в 11:20
Футбол

Юный защитник «Аякса» удивил болельщиков своими габаритами

14-летний защитник амстердамского «Аякса» Дэвид Исмон поразил футбольный мир своим ростом.
Телеканал 360° 19 ноября в 11:37
Кино

Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

Радио Sputnik вчера в 13:03
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
РИА Новости вчера в 22:55
Футбол

Моуринью может возглавить «Тоттенхэм»

Аргентинский специалист возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат 19 ноября в 15:29
Политика

«Даже Порошенко такого не позволял»: в Раде рассказали об обмане украинцев

Украинцев дурят новые власти, которые состоят из иностранных граждан, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:45
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал приложение WhatsApp небезопасным.
РИА Новости вчера в 21:06
Общество

Екатеринбуржцы выстроились в длинные очереди на транспортных комиссиях

Екатеринбуржцы выстроились в длинные очереди на транспортных комиссиях Жители уральской столицы толпятся ради медсправок для получения водительского удостоверения по старым ценам.
Екатеринбург-ТВ 00:32
Общество

Медведев призвал отказаться от долевого строительства в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с представителями правозащитного сообщества и общественными деятелями призвал отказываться от долевого строительства в России.
EastRussia вчера в 22:49
Происшествия

В Нижнем Тагиле из-за ошибки врачей погиб кардиолог

Вестник 00:20
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