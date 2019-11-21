Транспорт
Красная веснаПутин лично откроет новую платную трассу М-11 Москва — Петербург
Непосредственное участие в открытии платной трассы М-11 Москва — Петербург примет президент России Владимир Путин, заявил 21 ноября специальный представитель главы государства по природной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, сообщает РИА Новости.
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В конце этого месяца президент окончательно запустит в эксплуатацию платную дорогу Москва — Санкт-Петербург протяженностью почти 700 км.
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Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом, рассказал в интервью РИА Новости специальный представитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.РИА Новостивчера в 19:06
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