Единоборства

Bethub.orgBethub.orgПутин лично поздравил Хабиба с победой над Порье

Президент России Владимир Путин лично поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. 7-го сентября Хабиб в титульном бою победил Дастина Порье удушающим приемом. Встреча Путина с Нурмагомедовым и отцом бойца состоялась в аэропорту Махачкалы.
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Путин перед отъездом из Дагестана встретился с Нурмагомедовым

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Путин встретился с Хабибом и поздравил с победой над Порье. Президент оценил удушающий прием

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«Очень приятно, когда глава государства ценит наш с отцом труд». Хабиб прокомментировал встречу с Путиным

Sportbox.RUвчера в 13:30
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Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
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ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

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Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии

На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
Армия и оружие

Двое украинских силовиков погибли в Донбассе после обстрелов

В Донбассе за минувшие сутки погибли двое украинских военных после обстрелов в регионе.
Газета.Ru вчера в 02:43
Политика

Пушков оценил слова Зеленского об угрозе Европе «Северного потока — 2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новое заявление украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе проекта газопровода «Северный поток — 2» для всей Европы.
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Алла Пугачева опубликовала ночное селфи

Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.
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В России недолив топлива выявлен на каждой пятой АЗС

Росстандарт выявил недолив топлива на 19% автозаправочных станций в России, сообщают 13 сентября «Известия».
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Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.
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Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
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Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг подвергся расистским оскорблениям по ходу домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии (4:0), сообщает Sky Sports.
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Космос

Второй межзвездный объект приближается к Солнечной системе

Первым межзвездным гостем в Солнечной системе стал таинственный сигарообразный Оумуамуа, который пролетал через нашу систему в 2017.
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Политика

Сноуден назвал условия для своего возвращения в США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК вчера в 22:20
Шоу-бизнес

В Москве прооперировали Александра Розенбаума

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Происшествия

Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье

Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.
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Космос

NASA изменило график выхода астронавтов в открытый космос с МКС

Астронавты NASA на Международной космической станции (МКС) выйдут в открытый космос пять раз в сентябре-октябре, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на космическое агентство.
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Как стало известно РБК, «А-Проперти», принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.
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В Сети показали скриншот официальной станицы Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4. По слухам, он получит название Mi Mix Alpha.
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Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина продает подарок Путина

Известная спортсменка объяснила, почему решила избавиться от BMW Знаменитая челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу подарок президента РФ – люксовый автомобиль BMW.
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В Омске планово снесли признанный аварийным ледовый комплекс «Арена Омск».
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Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, являющийся одним из лидеров предвыборной гонки среди демократов, полагает, что Вашингтону следует наращивать давление на власти Венесуэлы в сотрудничестве с партнерами.
ТАСС вчера в 22:49
Политика

Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского

Представителя российского МИД Марию Захарову рассмешили попытки корреспондента украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка уйти от ответа на вопрос о руководителе портала РИА Новости Украина Кирилле Вышинском.
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RT на русском вчера в 11:53
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ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
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