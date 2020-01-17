Политика
РБКПутин лично поздравил младшую дочь Ельцина с днем рождения
Президент Владимир Путин поздравил с днем рождения Татьяну Юмашеву, младшую дочь первого президента России Бориса Ельцина. Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить332
с чего всё началось
Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении на сайте Кремля.РБКвчера в 15:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 03:15, Ашберн
Происшествия
Девочку в Кузбассе подбросила семья многодетных военных
Девочка родилась в семье многодетного военного.
Экономика
Глава ПФР рассказал, как будут расти пенсии к 2022 году
По словам Дроздова, к 2022 году средняя пенсия по старости в России вырастет до 18 290 рублей. К показателю 2019 года рост составит 18,26%.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Автоспорт
«КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар»
43-летний гонщик выиграл общий зачет ралли «Дакар» второй раз в карьере. В его экипаж вошли штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов.
Биатлон
Биатлонистка из Белоруссии стреляла по мишеням Резцовой в Рупольдинге
Армия и оружие
Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО
Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Футбол
«Реал» Мадрид – «Севилья»: прогноз на матч чемпионата Испании по футболу
К предстоящей встрече соперники подойдут в отличном настроении: "Реал" стал обладателем Суперкубка Испании, а "Севилья" шагнула в третий раунд Кубка страны, "перешагнув" через скромный "Эскобедо" (5:0).
Кино
Федор Добронравов работает над новым сезоном «Сватов»
Федор Добронравов поделился, что зрители скоро увидят новый сезон популярного комедийного сериала «Сваты», сообщают СМИ.
Политика
Депутаты пожаловались Михаилу Мишустину на работу четырех министерств
Думские фракции на встрече с кандидатом на пост главы правительства Михаилом Мишустиным раскритиковали работу четырех министерств.
Политика
В США ожидают от России попытки вмешательства в выборы в 2020 году
В американском министерстве внутренней безопасности считают, что российская сторона будет вмешиваться в ход президентских выборов в США в этом году.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Футбол
Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.
Общество
Умер самый маленький человек в мире
Религия
У православных россиян наступил крещенский сочельник
Кино
Мединский назвал фантастическими успехи российского кино
Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".
Общество
В Алтайском крае перекрыты дороги
Добавим, снежный шторм синоптики прогнозируют и завтра.
Футбол
Гончаренко: у Овчинникова уже нечего взвешивать — там ни воды, ни жира не осталось
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что в идеальной физической форме на сборы явился голкипер Игорь Акинфеев.
Кино
Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети
Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
Единоборства
Стал известен гонорар Макгрегора за бой с Серроне
Как информирует портал MMA Fighting, экс-чемпион промоушена в двух дивизионах Конор Макгрегор пополнит свой счет на $ 3 млн, тогда как его оппонент, ветеран ММА Дональд Серроне — на $ 200 тысяч.
Общество
Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами
В кузове аппаратной три рабочих места, которые оснащены ноутбуками, многофункциональным печатающим устройством, абонентскими телефонами и видеотелефоном.
Здоровье
Специалисты рассказали, как побороть бессонницу
Специалисты рекомендуют не спать днем после бессонной ночи. Такая мера не только не поможет, но и собьет биологические часы.
Политика
РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
Константин Чуйченко и Ольга Голодец, исполняющие обязанности вице-премьеров, не войдут в состав нового правительства Михаила Мишустина.
Политика
Новым главой ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Шоу-бизнес
Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна
Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве
Армия и оружие
Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»
Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России
Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
Музыка
Лепс опроверг, что Михаил Мишустин писал музыку к его песням
По информации издания, Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням популярного певца Григория Лепса.
Экономика
Отечественные операторы сотовой связи подняли цены
В России стремительно выросли тарифы сотовых операторов. Об этом, со ссылкой на источник, сообщает информационный портал Лента.ру.