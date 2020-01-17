с чего всё началось

Президент Владимир Путин поздравил с днем рождения Татьяну Юмашеву, младшую дочь первого президента России Бориса Ельцина. Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении на сайте Кремля.

Экономика Глава ПФР рассказал, как будут расти пенсии к 2022 году По словам Дроздова, к 2022 году средняя пенсия по старости в России вырастет до 18 290 рублей. К показателю 2019 года рост составит 18,26%.

Общество Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.

Автоспорт «КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар» 43-летний гонщик выиграл общий зачет ралли «Дакар» второй раз в карьере. В его экипаж вошли штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов.

Армия и оружие Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.

Футбол Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.

Кино Мединский назвал фантастическими успехи российского кино Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".

Единоборства Стал известен гонорар Макгрегора за бой с Серроне Как информирует портал MMA Fighting, экс-чемпион промоушена в двух дивизионах Конор Макгрегор пополнит свой счет на $ 3 млн, тогда как его оппонент, ветеран ММА Дональд Серроне — на $ 200 тысяч.

Здоровье Специалисты рассказали, как побороть бессонницу Специалисты рекомендуют не спать днем после бессонной ночи. Такая мера не только не поможет, но и собьет биологические часы.

Шоу-бизнес Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.