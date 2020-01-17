Политика

РБКРБКПутин лично поздравил младшую дочь Ельцина с днем рождения

Президент Владимир Путин поздравил с днем рождения Татьяну Юмашеву, младшую дочь первого президента России Бориса Ельцина. Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении
 на сайте Кремля.
РБКвчера в 15:20

Подробнее о событии

Президент Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения

Вести.Ruвчера в 16:06

Путин лично поздравил младшую дочь Ельцина с днем рождения

РБКвчера в 15:20

Путин лично поздравил дочь первого президента России с днем рождения

Интерфаксвчера в 15:11

Владимир Путин заехал в гости к Татьяне Юмашевой в ее день рождения

Российская газетавчера в 15:12

Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения

ТК Звездавчера в 15:15

Путин поздравил Юмашеву с днем рождения

РИА Новостивчера в 15:09

Путин поздравил с днем рождения Татьяну Юмашеву

ТАССвчера в 15:01
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