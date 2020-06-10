Политика

ВедомостиВедомостиПутин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

Действительно, будет сделан акцент на личном участии Путина в информировании россиян о поправках, говорит человек, близкий к администрации: «Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения».
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с чего всё началось

Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

В течение июня президент Владимир Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться поправки в Конституцию и предстоящее 1 июля общероссийское голосование. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к администрации президента, и подтвердил федеральный чиновник.
Ведомостивчера в 17:01

Подробнее о событии

«Ведомости»: Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

Фонтанка.Ру04:17

СМИ: Путин лично разъяснит поправки в Конституцию и обратится к россиянам

Росбалт01:10

Путин лично расскажет россиянам о поправках в Конституцию

URA.Ru00:41

«Ведомости»: Путин лично разъяснит россиянам суть поправок в Конституцию

БИЗНЕС Online00:46

Путин намерен лично разъяснять россиянам суть поправок в Конституцию

Эхо Москвы02:01

СМИ: Путин лично разъяснит поправки в Конституцию

Накануне.Ruвчера в 22:11

Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

Ведомостивчера в 17:01
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Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Газета.Ru 04:26
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
2K
Политика

Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
1K
Политика

В Крыму Зеленского призвали к покаянию

Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
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Общество

Протестующие снесли статуи конфедератов и памятник Колумбу в США

Народные новости 03:44
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Здоровье

Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать

Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
Четвертая Власть вчера в 05:38
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Политика

Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы

Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл (штат Вашингтон), где продолжаются акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы.
ТАСС 00:14
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Происшествия

Из любимого бара Ефремова пропали записи камер наблюдения

Lenta.ru 02:42
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Общество

Музеи и музеи-заповедники откроют свои парки с 16 июня

Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России.
МР7.ру 04:28
Политика

Митрофанова перестала возглавлять Россотрудничество

Сама Митрофанова ранее говорила, что после ухода из Россотрудничества станет послом по особым поручениям в МИД РФ.
Известия 04:09
Происшествия

Михаил Ефремов совершил попытку суицида

Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
Bimru.ru вчера в 11:53
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Общество

Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
1,6K
Общество

МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве

RT на русском вчера в 09:35
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС

Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
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Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
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Футбол

Де Блекере и Штарк вошли в состав экспертно-судейской комиссии РФС

Известные в прошлом футбольные арбитры Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк вошли в состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС), сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
РИА Новости 03:31
Общество

На скандального отца Сергия подали в суд за фейк о коронавирусе

Уральский меридиан 02:08
14
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Индексация будет проведена автоматически, а деньги станут поступать с 1 июля.
Infokam.su 02:54
23
Технологии

Инсайдеры назвали возможную стоимость PlayStation 5

Инсайдеры назвали возможную стоимость японской приставки PlayStation 5. Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:53
Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском вчера в 14:08
96
Экономика

Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал

Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО.
ИА Клерк.Ру вчера в 01:50
10
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску посетителей в музеи

Посетители допускаются в музеи при наличии маски, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:47
Общество

В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом

В Калининградской области умерли два человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус.
КП - Калининград 09 июня в 04:16
10
Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала

Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, снялась обнаженной для журнала ELLE Russia.
Lenta.ru 02:56
5
Общество

В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Москва-Баку.ru 04:00
14
Единоборства

Блэйдс уверен в досрочной победе над Волковым

RT на русском 02:19
1
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
1,7K
Общество

Финляндия собирается продлить ограничения на въезд из России

Правительство Финляндии может с 14 июня открыть границы со странами Балтики и Европы. Снятие ограничений не касается России и Швеции.
Peterburg2.ru 02:08
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Транспорт

Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым

В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж/д билетов на полуостров.
ТАСС вчера в 13:58
254
Общество

В Волгоградской области возобновят работу общественного транспорта

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу поэтапного возобновления работы всех пассажирских маршрутов региона.
Infokam.su 04:34
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