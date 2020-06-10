В течение июня президент Владимир Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться поправки в Конституцию и предстоящее 1 июля общероссийское голосование. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к администрации президента, и подтвердил федеральный чиновник.

с чего всё началось

Действительно, будет сделан акцент на личном участии Путина в информировании россиян о поправках, говорит человек, близкий к администрации: «Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения».

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