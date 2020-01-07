Президент России Владимир Путин посетит Турцию, где лично запустит газопровод «Турецкий поток». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.

Происшествия Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.

Политика Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.

Космос Космический грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС Грузовой корабль Dragon американской компании Space X успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) во вторник, 7 января.

Общество Число погибших в давке на похоронах Сулеймани возросло до 40 Не менее 40 человек погибли и больше 213 пострадали в давке, которая началась во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в его родном городе Керман, Иран.

Общество Илон Маск станцевал на заводе в Китае Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на заводе в Китае. Видео танца появилось в Twitter.

Футбол Тер Штеген, Артур и Дембеле пропустят Суперкубок Испании Артур вернется к тренировкам в общей группе через две недели, а сроки восстановление тер Штегена и Дембеле не называются.

Общество Сергей Зверев продолжил борьбу за чистоту Байкала На Байкал прилетят птицы из Красной книги. При этом завод продолжает стоять на своем месте, хотя его должны были давно демонтировать.

Религия Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.

Технологии Uber и Hyundai презентовали летающее такси В рамках открывшейся в Лас-Вегасе ежегодной Международной выставки потребительской электроники Consumer Electronics Show 2020 (CES) популярные бренды Hyundai и Uber заявили о начале партнёрства в разработке серии Uber Air Taxis для будущей сети воздушных перевозок, которые в последнее время набирают огромную популярность и активно обсуждаются в Сети.

Политика Политологи оценили признание Ираном военных США террористами Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый иранским парламентом проект закона политическим шагом в сторону возможного военного ответа США, признав при этом, что ликвидация Вашингтоном генерала Сулеймани в Багдаде действительно попадает под понятие терроризма.

Политика Педро Санчес утвержден премьер-министром Испании Парламент Испании все-таки поддержал кандидатуру Педро Санчеса на пост премьер-министра страны, об этом 7 января сообщает испанское издание Efe.com.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.