Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
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Президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок для полковников и высших офицеров Вооруженных сил. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
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