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РИА Новости
РИА Новости

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС

Президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок для полковников и высших офицеров Вооруженных сил. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
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Газета.Ru

Путин лишил генералов и полковников каракулевых шапок

Газета.Ru12:48
РИА Новости

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС

РИА Новости11:15
Комсомольская правда

Каракулевые шапки у высших офицеров заменят: Владимир Путин подписал указ

Комсомольская правда10:39
RT на русском

Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами

RT на русском10:58
Дождь

Путин подписал указ, лишающий генералов каракулевых шапок

Дождь10:43
Известия

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Известия11:01
ТАСС

Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС России

ТАСС10:23

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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Главред Tut.by ответила на обвинения Лукашенко в тенденциозности

Напомним, что именно сказал Лукашенко после того, как проголосовал на выборах: — Что-что, а вашу позицию я знаю, — заявил президент корреспонденту Tut.by, задавшему вопрос о протестных настроениях в республике.
Новые Известия12:24

Палеонтологи раскрыли тайну рептилии с необычайно длинной шеей

В какой-то момент палеонтологи думали, что Танистрофей был летающим птерозавром и что его длинные полые кости были фалангами, необходимыми для поддержания крыльев, прежде чем было установлено, что в действительности это были чрезвычайно удлиненные кости шеи.
Planet Today07:58
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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