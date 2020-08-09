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РИА Новости
РИА Новости

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС

Президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок для полковников и высших офицеров Вооруженных сил. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
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Газета.Ru

Путин лишил генералов и полковников каракулевых шапок

Газета.Ru12:48
РИА Новости

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС

РИА Новости11:15
Комсомольская правда

Каракулевые шапки у высших офицеров заменят: Владимир Путин подписал указ

Комсомольская правда10:39
RT на русском

Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами

RT на русском10:58
Дождь

Путин подписал указ, лишающий генералов каракулевых шапок

Дождь10:43
Известия

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Известия11:01
ТАСС

Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС России

ТАСС10:23

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на президентских выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Интерфакс14:00
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ЦБ вознамерился получать информацию от экспортеров о валютной выручке

Инициатива ЦБ Банк России в четверг сообщил, что внес в правительство предложения о поэтапной отмене репатриации экспортной выручки в иностранной валюте и снятии ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров.
Интерфакс6 августа в 15:35
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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Белорусская оппозиция ждет подведения итогов выборов и не собирается призывать людей к протестам – Колесникова

Белорусская оппозиция будет ждать официальных результатов голосования на выборах президента страны и пока и не собирается призывать людей к протестам.
Эхо Москвы13:49

Раскрыто слабое место стран Балтии в случае войны с Россией

Эксперт польского Центра восточных исследований Петр Шиманский заявил, что противовоздушная оборона средней дальности является слабым местом стран Балтии в возможном противостоянии с Россией.
Страна Советов on-line10:20
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