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РИА Новости
РИА Новости

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС

Президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок для полковников и высших офицеров Вооруженных сил. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
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Газета.Ru

Путин лишил генералов и полковников каракулевых шапок

Газета.Ruвчера в 12:48
РИА Новости

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС

РИА Новостивчера в 11:15
ТАСС

Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС России

ТАССвчера в 10:23
RT на русском

Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами

RT на русскомвчера в 10:58
Lenta.ru

Путин лишил армейских генералов каракулевых шапок

Lenta.ruвчера в 10:52
Дождь

Путин подписал указ, лишающий генералов каракулевых шапок

Дождьвчера в 10:43
Известия

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Известиявчера в 11:01

Тихановская призвала милицию и войска прекратить насилие

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой прекратить насилие в отношении участников протестных акций, сообщает Tut.by в Telegram-канале.
Тихановская призвала милицию и войска прекратить насилие
Коммерсантъ18:36
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Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09

ЦИК Украины отменила выборы в 18 районах Донецкой и Луганской областей

Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение не проводить муниципальные выборы в 18 районах (громадах) Луганской и Донецкой областей (на территориях, подконтрольных Киеву).
Накануне.Ru8 августа в 14:17
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Штаб Тихановской заявил о ее победе на трех участках в Минске

Участок №37 Первомайского района - за Лукашенко - 297, за Тихановскую - 848", - сообщила журналистам представитель штаба Тихановской Ольга Ковалькова со ссылкой на данные, которые размещены на участках после завершения голосования.
Интерфаксвчера в 15:15

Судьбой российского истребителя МиГ-35 обеспокоены в США

Согласно статье Томаса Ньюдика из The Drive, после демонстрации первого полета МиГ-35 (по кодификации НАТО: Fulcrum-F) уже прошло четыре года, однако никаких крупных заказов на истребитель со стороны российского Министерства обороны так и не поступало.
Народные новости18:18
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Deloitte освобождает дорогие метры

Премиальный бизнес-центр "Белая площадь" теряет арендаторов Deloitte, заключившей первой 13 лет назад рекордную для рынка недвижимости Москвы сделку по аренде 30 тыс. кв. м в премиальном бизнес-центре "Белая площадь" у Белорусского вокзала, теперь приходится съехать оттуда в более дешевый деловой комплекс.
Коммерсантъ18:30

В Госдуме оценили создание в ЕС механизма санкций против США

Депутат Госдумы Владимир Гутенев в комментарии RT заявил, что создание в Евросоюзе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, которые среди прочего направлены против проекта "Северный поток — 2", назрело давно.
РИА Новостивчера в 10:54
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Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.
РИА Новости18:12
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Штаб Тихановской обратился к силовикам

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской призвал правоохранительные органы защищать мирно протестующих и не нарушать белорусское законодательство, заявила представитель команды политика Ольга Ковалькова.
РИА Новости18:38