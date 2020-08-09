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Известия
Известия

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Президент России Владимир Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье, 9 августа.В источнике
С чего всё началось
Российский президент Владимир Путин подписал указ, который отменяет ношение каракулевых шапок полковниками и высшими офицерами Вооруженных сил России, сообщается на портале
 правовой информации.
Газета.Ru11:17
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Газета.Ru

Путин лишил генералов каракулевых шапок

Газета.Ru11:17
Lenta.ru

Путин лишил армейских генералов каракулевых шапок

Lenta.ru10:52
Известия

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Известия11:01
RT на русском

Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами

RT на русском10:58
РИА Новости

Путин лишил высших офицеров каракулевых шапок

РИА Новости11:15
Комсомольская правда

Каракулевые шапки у высших офицеров заменят на меховые: Владимир Путин подписал указ

Комсомольская правда10:39
ТАСС

Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС России

ТАСС10:23

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США
Газета.Ru08:34
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Правительство одобрило выплаты медработникам за особо важные работы

Правительство России одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией.
Известия03:06
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Голландские СМИ подтвердили вину Украины в крушении MH17

Независимые журналисты из издания Bonanza Media опубликовали слова полковника Вооружённых сил Украины, которые могут свидетельствовать о причастности Киева к крушению малайзийского авиалайнера в Донбассе летом 2014 года.
Деловое.ТВ08:00
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