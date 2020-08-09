Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
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Президент России Владимир Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье, 9 августа.В источнике
С чего всё началось
Российский президент Владимир Путин подписал указ, который отменяет ношение каракулевых шапок полковниками и высшими офицерами Вооруженных сил России, сообщается на портале
правовой информации.
Подробнее о событии
Каракулевые шапки у высших офицеров заменят на меховые: Владимир Путин подписал указ
Комсомольская правда10:39