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Известия
Известия

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Президент России Владимир Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье, 9 августа.В источнике
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Газета.Ru

Путин лишил генералов и полковников каракулевых шапок

Газета.Ru12:48
ТАСС

Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС России

ТАСС10:23
Известия

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Известия11:01
RT на русском

Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами

RT на русском10:58
Lenta.ru

Путин лишил армейских генералов каракулевых шапок

Lenta.ru10:52
Дождь

Путин подписал указ, лишающий генералов каракулевых шапок

Дождь10:43
РИА Новости

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС

РИА Новости11:15

ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина официально сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования на выборах президента республики набрал более 80% голосов избирателей.
Что происходит15:52
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Минтруд разъяснил правила диспансеризации для работников старше 40 лет

«С 11 августа 2020 года Трудовой кодекс дополняется нормой, устанавливающей гарантии работникам в возрасте 40 лет и старше при прохождении диспансеризации на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», — рассказали в министерстве.
RT на русском15:20

Россиянам посоветовали привиться от гриппа и пневмококка к сентябрю

Брико отметил, что сезонное повышение заболеваемости связано не только с погодой, но и со снижением неспецифической резистентности организма, прежде всего уязвимости для инфекции верхних дыхательных путей.
Интерфакс7 августа в 08:56
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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Красноперов отреагировал на просчет украинских спецслужб в деле MH17

Заявление западных журналистов о вине Украины в катастрофе MH17 вряд ли рассмотрят, поскольку даже предоставленные Россией объективные данные не были приняты во внимание следствием, заявил в разговоре с корреспондентом «НьюИнформ» летчик-конструктор, майор ВВС и инструктор по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.
NewInform11:58
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В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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