Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
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Президент России Владимир Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье, 9 августа.В источнике
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