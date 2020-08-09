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РИА Новости
РИА Новости

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС

Президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок для полковников и высших офицеров Вооруженных сил. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
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Газета.Ru

Путин лишил генералов и полковников каракулевых шапок

Газета.Ruвчера в 12:48
Lenta.ru

Путин лишил армейских генералов каракулевых шапок

Lenta.ruвчера в 10:52
Известия

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Известиявчера в 11:01
RT на русском

Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами

RT на русскомвчера в 10:58
РИА Новости

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС

РИА Новостивчера в 11:15
Дождь

Путин подписал указ, лишающий генералов каракулевых шапок

Дождьвчера в 10:43
ТАСС

Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС России

ТАССвчера в 10:23

Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди у участков результатом провокации

Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что на некоторых избирательных участках в Минске пришлось продлить голосование из-за того, что не все желающие смогли заполнить бюллетень.
Газета.Ruвчера в 15:54
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Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Интерфаксвчера в 14:00
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В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новостивчера в 05:24
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Белорусская оппозиция ждет подведения итогов выборов и не собирается призывать людей к протестам – Колесникова

Белорусская оппозиция будет ждать официальных результатов голосования на выборах президента страны и пока и не собирается призывать людей к протестам.
Эхо Москвывчера в 13:49

Красноперов отреагировал на просчет украинских спецслужб в деле MH17

Заявление западных журналистов о вине Украины в катастрофе MH17 вряд ли рассмотрят, поскольку даже предоставленные Россией объективные данные не были приняты во внимание следствием, заявил в разговоре с корреспондентом «НьюИнформ» летчик-конструктор, майор ВВС и инструктор по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.
NewInformвчера в 11:58
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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