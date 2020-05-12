Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля. 98

Общество Экзамены для девятиклассников отменили Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса. 329

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 763

Игры GTA V может стать бесплатной в Epic Games Store По информации зарубежного портала Gamepressure следующей бесплатной игрой в Epic Games Store может стать знаменитая Grand Theft Auto V. Отмечается, что раздаваться будет не базовое, а сразу премиальное издание со множеством бонусов для Grand Theft Auto Online.

Общество Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей. 2K

Футбол Чемпионат Италии возобновится 13 июня Все 20 команд возобновят тренировки в обычном режиме 18 мая, а рестарт назначен на 13 июня.

Футбол Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.

Кино Создатель «Острых козырьков» экранизирует «Большие надежды» Диккенса Ранее режиссер заявлял, что собирается создать на экране целый диккенсовский цикл из пяти произведений, на что, согласно его подсчетам, должно уйти от шести до семи лет - помимо "Рождественской песни", им были названы "Дэвид Копперфильд", "Оливер Твист" и "Большие надежды".

Общество В пенсионном фонде объяснили, каким семьям положены выплаты Что касается второго вида единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей, она распространяется на юных пензенцев в возрасте от 3 до 15 лет включительно. 11

Политика Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.

Общество Собянин объявил о доплатах соцработникам и врачам интернатов В Москве из-за угрозы коронавируса дополнительные выплаты получат социальные работники, которые взаимодействуют непосредственно с людьми, и врачи психоневрологических интернатов, домов престарелых, стационарных учреждений семьи и детства. 37

Общество На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились. 351

Общество Самолет Azur Air с гуманитарной помощью из КНР для Кипра сел в Москве Ранее в среду министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос заявил, что самолет, который должен был доставить на Кипр медицинское оборудование из Китая, взял курс на Москву из-за отказа Турции пропустить его через свое воздушное пространство. 8