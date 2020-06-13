с чего всё началось

Если бы Россия не восстановилась, ситуация в мире была бы "хуже и опаснее", заявил российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает РИА "Новости". Такое заявление российский лидер сделал в анонсе программы "Вести недели".

Путин: мир был бы «хуже и опаснее» без восстановившейся России

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