Политика
Газета.RuПутин: мир был бы «хуже и опаснее» без восстановившейся России
Если бы Россия не восстановилась, ситуация в мире была бы "хуже и опаснее", заявил российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает РИА "Новости". Такое заявление российский лидер сделал в анонсе программы "Вести недели".
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с чего всё началось
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".РИА Новостивчера в 15:12
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Путин заявил, что мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
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