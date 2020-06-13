Мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась и не заняла своего положения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".

с чего всё началось

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".

Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

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