с чего всё началось

Мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась и не заняла своего положения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".

Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

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