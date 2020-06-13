Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

Мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась и не заняла своего положения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
Читать в источнике
Комментировать1,3K
с чего всё началось
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели
".
РИА Новости15:12

Подробнее о событии

Путин оценил значение России для мира

РБК16:46

Путин: Мир был бы хуже без восстановившейся России

Московский Комсомолец15:18

Путин: мир был бы «хуже и опаснее» без восстановившейся России

Газета.Ru16:06

Путин рассказал о значении России для мира

Российская газета15:48

«Мир был бы хуже и опаснее»: Путин рассказал о роли России

Царьград16:08

Путин назвал положительную сторону восстановления России для мира

Lenta.ru15:16

Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

РИА Новости15:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 21:02, Ашберн
Происшествия

Трех человек спасли из пятиметрового колодца в Магдагачинском районе

Огнеборцы ПЧ-33 поселка Магдагачи спасли из колодца трех человек. 13 июня около 15:00 им сообщили, что мужчины упали в старый колодец.
Телепорт 19:51
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
1,3K
Происшествия

Взрыв автоцистерны с газом в Китае: количество погибших растет

Количество погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в провинции Чжэцзян на востоке Китая возросло до девяти, раненых — до 112.
Вести.Ru 09:18
64
Хоккей

«Магнитка», «Трактор» и СКА готовят большой обмен

Первый областной 11 июня в 12:11
1
Игры

EA анонсировала Star Wars Squadrons для Xbox

Дни24 01:16
2
Происшествия

У берегов Камчатки перевернулся катер с людьми

Газета.Ru 19:52
2
Игры

Digital Foundry: версии The Last of Us Part II на PS4 и PS4 Pro почти идентичны

Evo-rus.com 10:46
Космос

Запуск частной японской ракеты снова прошел неудачно

Японская компания Interstellar Technologies снова провела пуск своей ракеты МОМО в ночь с субботы на воскресенье.
Сайт интересных новостей 20:01
1
Здоровье

Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель

Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Ведомости 11:56
331
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
2,2K
Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости 10:56
443
Общество

В Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией

В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе.
Коммерсантъ 12:45
28
Политика

Пушков: приглашать Зеленского на Парад Победы не было оснований

Алексей Пушков в своём блоге с соцсети высказался по поводу отказа российского руководства приглашать Владимира Зеленского на Парад Победы.
Новостной фронт 11 июня в 07:23
1,3K
Политика

В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными

Международный уголовный суд (МУС) отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести санкционные меры.
Газета.Ru 11 июня в 22:49
57
Общество

В Германии спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается

Evo-rus.com 02:20
34
Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова

В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр 10:41
175
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вместе появились на шоу «Вечерний Ургант»

Оксана Самойлова и Джиган появились вместе на съемках шоу «Вечерний Ургант».
Дни24 10:12
1
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
956
Общество

Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт

Москва, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил установить зарплатный стандарт по всей России, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.
REGNUM 02:33
Экономика

Проблемным регионам России выделят средства на развитие

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
Газета.Ru 11 июня в 05:31
26
Авто

Составлен ТОП-5 кроссоверов, которые практически не ломаются

Журналисты авторитетного немецкого издания «AutoBild» составили пятерку самых надежных кроссоверов, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега.
Daily-Motor.Ru 04:00
6
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
2,9K
Футбол

«Барселона» разгромила «Мальорку» в 28-м туре Примеры

«Барселона» одержала крупную победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура испанской футбольной Примеры.
RT на русском 18:01
Общество

Дагестан переходит на первый этап снятия мер по коронавирусу

"С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений", - указано в сообщении.
Газета.Ru 18:19
11
Здоровье

Назван продукт, который снижает давление и холестерин

Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36
34
Происшествия

В центре Барнаула сильный ветер сорвал часть крыши

Сильный ветер сорвал часть крыши здания в центре Барнаула, листы упали на дорогу и припаркованные машины в районе ТЦ Плаза, сообщают в городской администрации.
РИА Новости 10:37
9
Здоровье

Число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине достигло 30 295

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Аргентине за прошедшие сутки возросло на 1 531 и достигло 30 295.
RT на русском 20:32
Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 12:43
65
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
2,6K
Политика

Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации

Главы Министерства иностранных дел и Министерства обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу прибудут в Турцию во главе российской делегации, сообщается на сайте российского МИДа.
Газета.Ru 10:43
356
Как работают Яндекс.Новости?
Главное