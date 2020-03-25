Коронавирус
РИА НовостиПутин заявил, что из-за коронавируса вся мировая экономика под ударом
Ситуация с коронавирусом в мире развивается остро, под ударом вся мировая экономика и уже сейчас прогнозируется ее спад, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика. Уже сейчас прогнозируется ее спад.
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Путин обратился к россиянам: прогнозируется спад мировой экономики из-за коронавируса
Комсомольская правда09:27
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Гаджеты
В России стали доступны для заказа Nokia 1.3 и Nokia 5310
Что касается возрождённого Nokia 5310, то он предлагается для заказа в бело-красном и черно-красном исполнении по цене 3 990 рублей.
Общество
Путин заявил о сдерживании распространения коронавируса в России
России в целом пока удается сдерживать широкое и стремительное распространение болезни.
Транспорт
РЖД отменили часть поездов в стране из-за коронавируса
РЖД отменили часть поездов в стране из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Здоровье
Орчанин прилетел из Мексики и неделю ходил на работу
Орчанин прилетел из Мексики и не стал уходить в изоляцию.
Общество
Лев Лещенко попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей из-за распространения новой кронавирусной инфекции.
Здоровье
В Коми выявлено два новых случая заражения коронавирусом
Всего в республике лабораторно подтверждены три анализа.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
57-летнего экс-главу МИД Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве 56-летнего предпринимателя Сергея Старицкого.
Происшествия
Военный учебно-тренировочный самолет L-39 разбился на Кубани
Учебно-боевой самолет Л-39 за штурвалом которого находился летчик-курсант разбился в Краснодарском крае, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Минобороны России.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вызвал на боксёрский поединок соотечественника Александра Шлеменко.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Экономика
Обращение Владимира Путина в связи с коронавирусом. Главное
Для граждан, чей общий объем вкладов превышает 1 млн рублей, установить налог 13% на получаемые проценты.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Экономика
Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»
Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Политика
Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам
Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
Общество
Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин
Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо.
Общество
Назван возможный источник заражения принца Чарльза
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова прокомментировала свой уход из «Уральских пельменей»
Михалкова поведала о своих впечатлениях после ухода из шоу в своем аккаунте Instagram.
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Общество
Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке
Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Экономика
Handelsblatt сообщил о «новой схватке» для «Северного потока — 2»
Германское издание Handelsblatt опубликовало материал, посвященный российскому газопроводу Северный поток — 2. Автор статьи рассказал о том, что российскому проекту придется вступить в новую схватку с многочисленными недоброжелателями.
Политика
Россияне назвали важнейшие поправки к Конституции
Обязательство государства обеспечить доступное и качественное медицинское обслуживание является самой важной поправкой к Конституции России.
Энергетика
Минфин России предоставит Белоруссии «нефтяной трансфер»
Минск, 25 марта 2020, 11:56 — REGNUM Минфины России и Белоруссии разрабатывают механизм межбюджетного трансферта в рамках соглашения об импорте российской нефти Белоруссией.
Политика
Путин призвал россиян прислушиваться к медикам в связи с коронавирусом
Путин попросил граждан страны прислушиваться к медикам в связи с ситуацией по коронавирусу.
Общество
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
Авто
BMW провел 23 года в пузыре. Теперь продается
Седан проехал всего 254 километра, после чего его закрыли внутри прозрачного пластикового пузыря на 23 года.
Общество
Обращение Владимира Путина к россиянам по ситуации с коронавирусом в стране. Онлайн-трансляция
25 марта Президент страны решил обратиться к россиянам по ситуации с коронавирусом. Об этом стало известно несколько часов назад.
Спорт