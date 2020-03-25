Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил, что из-за коронавируса вся мировая экономика под ударом

Ситуация с коронавирусом в мире развивается остро, под ударом вся мировая экономика и уже сейчас прогнозируется ее спад, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Владимир Путин
Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика. Уже сейчас прогнозируется ее спад.
— Владимир ПутинРИА Новости 09:23

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