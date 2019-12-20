Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты, подчеркнув вместе с тем и большие успехи в союзном строительстве.
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Путин встретился с Лукашенко в Санкт-Петербурге

Известия06:41

Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены

РИА Новости05:42

Лукашенко назвал главное достижение договора о Союзном государстве

REGNUM06:13

Лукашенко назвал главное достижение договора о Союзном государстве с Россией

Rambler News Service06:08

Путин на встрече с Лукашенко в Петербурге посетовал на невыполнение многих пунктов договора о Союзном государстве

Фонтанка.Ру06:00

Путин заявил о невыполнении Москвой и Минском пунктов Союзного договора

Lenta.ru05:52

Путин: За 20 лет с момента подписания договора о Союзом государстве не выполнены многие пункты соглашения

Эхо Москвы06:30
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Происшествия

Стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

Газета.Ru 02:02
Происшествия

В стрелковом клубе ДОСААФ после ЧП на Лубянке работают силовики

Стрельба у здания ФСБ РФ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. В результате ЧП сам нападавший был ликвидирован.
Росбалт 05:36
Политика

Эрдоган пообещал ответить США на меры против «Турецкого потока»

Турция зеркально ответит Соединённым Штатам в случае, если будут введены санкции против газопровода «Турецкий поток».
REGNUM 06:30
Политика

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине.
ТАСС 05:22
Политика

Аваков распорядился закрыть все игорные заведения на Украине

Все игровые клубы, лотереи и игральные заведения на Украине будут закрыты.
REGNUM 06:33
Здоровье

Вслед за увольнением патологоанатома в Алтайском крае закрыли морг

Коммунисты просят Томенко остановить распространение снюса в Алтайском крае Лидер партии Мария Прусакова обратилась напрямую к губернатору Морг Благовещенского района включает межрайонное отделение КГБУЗ "Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы" и патологоанатомическое отделение при Благовещенской ЦРБ.
АМИТЕЛ 05:13
Культура

В Москве готовят выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство»

РИА Новости 05:16
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на Алтае

В Алтайском крае произошла авария, в результате которой погибло пять человек, в числе которых оказались четверо полицейских.
РЕН ТВ вчера в 09:31
Культура

Первый канал пояснил, как будут считаться голоса в шоу «Голос»

ФАН 05:26
Происшествия

Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
РИА Новости 06:10
Происшествия

В Ростове задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней давности

Правоохранители задержали в Ростове-на-Дону подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном более 12 лет назад, сообщает СУСК России по Ростовской области.
РИА Новости 06:40
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском 00:36
Общество

В Роскачестве сравнили российские игристые вина

Газета.Ru 04:27
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

РИА Новости 01:22
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Экономика

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Общество

Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт в России

Депутат Госдумы Борис Чернышёв предложил Роскомнадзору провести инвентаризацию всех действующих сим-карт в стране и создать их единую базу.
RT на русском 06:23
Политика

Переговоры по газу с Украиной продолжатся сегодня в Минске

Как сообщают источники "Интерфакса" в "Газпроме", уровень переговоров высокий, российский газовый холдинг будет представлять его глава Алексей Миллер.
Эхо Москвы вчера в 19:04
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила

Через какое-то время певица рассказала обо всем отцу, который был поражен тем, что произошло.
РЕН ТВ 04:54
Армия и оружие

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Областная газета вчера в 03:47
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Актуальные Новости 00:21
Политика

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
REGNUM 04:42
Кино

Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix

ФАН 05:01
Общество

В Греции одобрили экстрадицию россиянина Винника во Францию

Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал постановление об экстрадиции гражданина РФ Александра Винника во Францию, передает ТАСС.
Инфорос 06:35
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
РИА Новости 04:19
Происшествия

Осужден высокопоставленный чиновник свердловского министерства АПК

Высокопоставленный чиновник выдавал удостоверение на право управления самоходными машинами без обучения и сдачи экзаменов.
Московский Комсомолец Екатеринбург 06:00
Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
ТАСС 03:53
Происшествия

В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

РИА Новости 03:15
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости вчера в 07:02
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