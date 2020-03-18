Экономика
Политика СегодняПутин может направить средства ФНБ на поддержку ряда категорий граждан
Президент России Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан. Он высказал такое предположение в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
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Президент России Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан.ТАСС02:36
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