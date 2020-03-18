Президент России Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан.

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Президент России Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан. Он высказал такое предположение в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

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