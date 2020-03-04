Политика
Политика СегодняПутин может подписать поправки к Конституции 18 марта
Пакет изменений в Конституцию РФ планируют передать президенту Владимиру Путину на подпись 18 марта. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в рабочей группе по поправкам.
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с чего всё началось
По закону поправки к главам 3–8 Конституции вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Федерации. Результаты голосования регионов устанавливаются верхней палатой, и планируется, что 14 марта их утвердит Совет Федерации.РБК02:00
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Происшествия
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
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СМИ узнали об обнаружении тела убитой знакомой фигурантов дела «Сети»
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Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Армия и оружие
Эрдоган ожидает быстрого перемирия в Идлибе после встречи с Путиным
"Ожидаем обеспечения быстрого перемирия в регионе (Идлибе)", - сказал Эрдоган журналистам, отвечая на вопрос о своих ожиданиях от визита в Москву.
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Блумберг после «супервторника» обдумает возможность выхода из гонки
Кандидат в президенты США от Демократической партии Майкл Блумберг заявил, что обдумает возможность выхода из гонки после предварительных итогов "супервторника".
Авто
Начаты продажи кроссовера Kia Seltos в России
Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
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Политика
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
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Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука
Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука, передает корреспондент РБК.
Общество
Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса
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Политика
Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав
Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
Общество
Украинскую певицу затравили за поддержку российской рейв-группы
Украинскую певицу Джерри Хэйл затравили за поддержку российской рейв-группы, которая представит нашу страну на Евровидении.
Политика
Назначен новый глава оргкомитета празднования 300-летия Перми
В состав оргкомитета вошёл первый замруководителя аппарата Правительства РФ Валерий Сидоренко, который стал его председателем.
Здоровье
Деревянный бокс и советское оборудование: как лечат больного коронавирусом на Украине
Госпитализированный с коронавирусом житель Черновцов чувствует себя лучше, сообщает сегодня пресс-служба облгосадминистрации.
Футбол
Сын Кройфа: «В „Барселоне“ царит полный хаос»
45-летний голландец Йорди Кройф, сын легендарного Йохана Кройфа, оценил положение дел в «Барселоне».
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Экономика
В ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику РФ
Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что прямое влияние коронавируса на экономику РФ в настоящее время является минимальным, передает ТАСС.
Армия и оружие
Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции
Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, заявил президент Арабской Республики Башар Асад.
Политика
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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Космос
NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей
Специалисты NASA обнаружили на поверхности Марса странное отверстие диаметром около 35 м. Ученые случайно заметили его при анализе снимков 2011 года.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Авто
Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla
По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.
Общество
В России запретили вывозить из страны медицинские маски
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила две атаки протурецких сил на Серакаб
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Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В своих показаниях Ефимов утверждает, что Мистахов, будучи директором Зеленодольского судостроительного завода, дал ему взятки в 30 и 35 миллионов за согласование контракта и неснижение его цены.
Наука
Перевернутые медузы помогут создать искусственную кожу для человека
Авторы заключают, что покровы зонтика кассиопей можно использовать для создания искусственной кожи человека.