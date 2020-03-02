Политика
Накануне.RuПутин может возглавить списки «Единой России» на выборах в Госдуму
Помочь партии выставить проходных кандидатов может "Общероссийский народный фронт". Также источники издания не исключают сценария, при котором на думских выборах списки "Единой России" возглавит Владимир Путин.
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с чего всё началось
За счет перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, «Единая Россия» при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку. В этом случае провластным одномандатникам понадобится победа в 180–190 округах.Коммерсантъвчера в 17:52
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Армия и оружие
Турция рассказала о военной операции в Идлибе
Общество
Опубликован разговор погибшего на банной вечеринке с продавцами сухого льда
В сети появилась запись разговора мужа российской блогерши Катерины Диденко, погибшего на банной вечеринке, с продавцами сухого льда.
Общество
В Воронеже тысячи водителей получат штрафы за неоплаченную парковку
Тысячи водителей получат штрафы за неоплату пользования платной парковкой — закон, который позволит административным комиссиям запрашивать данные о собственниках автомобилей, вступит в силу 12 марта 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города 2 марта.
Авто
В России стартовали продажи кроссовера Kia Seltos
Компания Kia Motors объявила об официальном старте продаж нового компактного кроссовера Seltos на российском рынке.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Технологии
МТС открыла лабораторию искусственного интеллекта на базе «Сколтеха»
МТС и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») открыли лабораторию искусственного интеллекта, которая займется исследованиями в области обработки естественного языка, сообщила пресс-служба оператора связи.
Экономика
Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова дали дочери русское имя
Энрике Иглесиас и Анна Курникова дали своей новорожденной дочери русское имя — Маша.
Музыка
На «Евровидении» Эстонию представит подопечный Киркорова
На портале эстонского государственного телерадиовещания ERR рассказали, что певец Уку Сувисте представит Эстонию на «Евровидение-2020».
Происшествия
СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником
Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.
Здоровье
В Петербурге 26 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Петербурге количество человек, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, достигло 26 человек.
Общество
В Петербурге начались испытания подлодки «Волхов»
Швартовые испытания дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 ("Варшавянка") "Волхов" начались в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба "Адмиралтейских верфей" - предприятия, на котором строится подлодка.
Происшествия
В ОНК заявили о признании расстрелявшего солдат Шамсутдинова вменяемым
Политика
Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в понедельник отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.
Политика
Эрдоган пригрозил Евросоюзу «миллионами беженцев»
Президент Турции Реджеп Эрдоган предупредил, что в ближайшее время огромное количество беженцев двинется к границам его страны с Евросоюзом.
Игры
Square Enix выпустила демоверсию ремейка Final Fantasy VII
2 марта компания-разработчик Square Enix выпустила в PS Store публичную демоверсию Final Fantasy VII.
Общество
Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Энергетика
«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале
Экономика
Экспобанк ввел «Весенний» вклад
Экспобанк предлагает вклад «Весенний». Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей.
Наука
Ученые нашли на Алтае неучтенную воду
По данным ученых, каменные глетчеры могут двигаться за счет пластичного течения заключенного в них льда, и на территории Алтая его скорость редко превышает несколько сантиметров в год.
Культура
Мадонна упала со стула во время выступления
Во время своего концерта в Париже певица Мадонна упала со стула, на котором исполняла танцевальный номер.
Происшествия
СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья
Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева.
Космос
Прототип Starship Илона Маска разорвало при испытаниях в Техасе
В Сети опубликовали видео с неудачных испытаний прототипа космического корабля Starship в штате Техас.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Политика
Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА "Новости".