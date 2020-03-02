За счет перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, «Единая Россия» при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку. В этом случае провластным одномандатникам понадобится победа в 180–190 округах.

с чего всё началось

Помочь партии выставить проходных кандидатов может "Общероссийский народный фронт". Также источники издания не исключают сценария, при котором на думских выборах списки "Единой России" возглавит Владимир Путин.

Путин может возглавить списки «Единой России» на выборах в Госдуму

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