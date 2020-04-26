Коронавирус
RT на русскомПутин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество
Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса
RT на русском 09:18
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 09:36
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.
РИА Новости 09:59
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Общество
Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди
Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома.
Lenta.ru вчера в 17:06
Здоровье
Ещё 36 случаев коронавируса подтвердилось на Ставрополье
За весь период количество заболевших достигло 421 человека.
Невинномысский.РУ 03:15
Общество
Сотрудники российских банков переедут жить на работу
Первый заместитель правления кредитной организации Константин Рыбаков рассказал, что "Зенит" приобрел нужные для проживания вещи и продукты, а сотрудники, которые согласились временно переехать в офисы, прошли инструктаж и сдали анализ на COVID-19.
РИА Новости 09:28
Политика
Песков рассказал о Путине-вирусологе
Песков отметил, что когда Путин плотно работает с какой-то темой, собирает экспертные мнения, то он во многом «и сам становится экспертом».
Профиль 08:26
Музыка
Evanescence выпустили клип на песню «Wasted on You»
Афиша Daily 24 апреля в 15:14
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Армия и оружие
Перехват бельгийского истребителя F-16 российским Су-27 попал на видео
Истребители морской авиации Су-27 Балтийского флота перехватили самолет F-16 ВВС Бельгии, который наблюдал за маневрами ВКС России.
Российская газета вчера в 09:15
Происшествия
Незаконный скотомогильник обнаружили в Брянской области
Незаконный скотомогильник обнаружили в Брянской области.
Жуковские новости 09:46
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
Политика
Десятки тысяч погибших на глазах меняют американское общество
Соединенные Штаты преодолели важный психологический рубеж – от коронавируса погибло уже более пятидесяти тысяч американцев.
Взгляд.ру 04:40
Общество
В Нидерландах норки заразились коронавирусом
В Нидерландах на двух фермах по разведению норок у животных подтвердился коронавирус, пишет DutchNews.nl.
Газета.Ru 09:58
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Экономика
В Госдуму внесен закон о запрете немотивированных блокировок счетов
Согласно антиотмывочному законодательству, банк должен отказать в проведении операции или расторгнуть договор счета, если у клиента не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность, или же если есть основания подозревать, что операция проводится для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.
Российская газета вчера в 07:27
Политика
В Эстонии ответили украинцам на учебник с российским Крымом
Министерство образования и науки Эстонии направило письмо местному конгрессу украинцев с ответом о принятых мерах по учебнику английского языка, где Крым обозначен частью России.
Известия 09:39
Общество
Со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло 34 года
34 года прошло с трагической даты в истории, когда на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа.
Вестирама.ру 04:21
Общество
В России зарегистрировано 5966 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 5966 новых случаев коронавируса в 83 регионах. 48,9% заболевших не имели симптомов болезни.
Вести Подмосковья вчера в 07:14
Музыка
Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform 24 апреля в 23:15
Экономика
Алексей Кудрин призвал не скупиться на траты из ФНБ во время кризиса
Экономист считает, что последствия кризиса в России могут растянуться на два-четыре года.
Говорит Москва вчера в 05:17
Футбол
В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки
Все спортсмены получат возможность проводить индивидуальные тренировки, а начиная с 18 мая могут быть разрешены командные занятия.
Metaratings 07:33
Общество
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 10 тысяч
В Белоруссии за последние сутки число заражённых коронавирусом возросло на 873. Общее число заразившихся в республике превысило 10 тыс.
RT на русском 06:41