Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать2,8K

Подробнее о событии

Песков анонсировал новое выступление Путина на следующей неделе

РИА Новости07:56

Путин может выступить с новыми заявлениями о ситуации с коронавирусом на следующей неделе

ТАСС07:36

Песков допустил новое обращение Путина по ситуации с коронавирусом

РБК06:59

Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом

RT на русском07:07

Президент на неделе выступит с новым заявлением по самоизоляции

Вести.Ru07:05

Песков анонсировал возможное обращение Путина к россиянам на следующей неделе

Интерфакс07:15

Песков анонсировал новое выступление Путина по ситуации с COVID-19

Известия06:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Общество

Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса

RT на русском 09:18
218
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 09:36
Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.
РИА Новости 09:59
45
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
1,7K
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
736
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,7K
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
4,4K
Общество

Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди

Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома.
Lenta.ru вчера в 17:06
984
Здоровье

Ещё 36 случаев коронавируса подтвердилось на Ставрополье

За весь период количество заболевших достигло 421 человека.
Невинномысский.РУ 03:15
32
Общество

Сотрудники российских банков переедут жить на работу

Первый заместитель правления кредитной организации Константин Рыбаков рассказал, что "Зенит" приобрел нужные для проживания вещи и продукты, а сотрудники, которые согласились временно переехать в офисы, прошли инструктаж и сдали анализ на COVID-19.
РИА Новости 09:28
938
Политика

Песков рассказал о Путине-вирусологе

Песков отметил, что когда Путин плотно работает с какой-то темой, собирает экспертные мнения, то он во многом «и сам становится экспертом».
Профиль 08:26
10
Музыка

Evanescence выпустили клип на песню «Wasted on You»

Афиша Daily 24 апреля в 15:14
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Армия и оружие

Перехват бельгийского истребителя F-16 российским Су-27 попал на видео

Истребители морской авиации Су-27 Балтийского флота перехватили самолет F-16 ВВС Бельгии, который наблюдал за маневрами ВКС России.
Российская газета вчера в 09:15
301
Происшествия

Незаконный скотомогильник обнаружили в Брянской области

Незаконный скотомогильник обнаружили в Брянской области.
Жуковские новости 09:46
Общество

Ушел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза

REGNUM 05:33
223
Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
480
Политика

Десятки тысяч погибших на глазах меняют американское общество

Соединенные Штаты преодолели важный психологический рубеж – от коронавируса погибло уже более пятидесяти тысяч американцев.
Взгляд.ру 04:40
1
Религия

Отец Сергий проклял всех, кто призвал закрыть храмы из-за коронавируса

Росбалт 08:15
41
Общество

В Нидерландах норки заразились коронавирусом

В Нидерландах на двух фермах по разведению норок у животных подтвердился коронавирус, пишет DutchNews.nl.
Газета.Ru 09:58
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
1,8K
Экономика

В Госдуму внесен закон о запрете немотивированных блокировок счетов

Согласно антиотмывочному законодательству, банк должен отказать в проведении операции или расторгнуть договор счета, если у клиента не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность, или же если есть основания подозревать, что операция проводится для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.
Российская газета вчера в 07:27
104
Политика

В Эстонии ответили украинцам на учебник с российским Крымом

Министерство образования и науки Эстонии направило письмо местному конгрессу украинцев с ответом о принятых мерах по учебнику английского языка, где Крым обозначен частью России.
Известия 09:39
6
Общество

Со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло 34 года

34 года прошло с трагической даты в истории, когда на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа.
Вестирама.ру 04:21
1
Общество

В России зарегистрировано 5966 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 5966 новых случаев коронавируса в 83 регионах. 48,9% заболевших не имели симптомов болезни.
Вести Подмосковья вчера в 07:14
Политика

В Чернобыльской зоне сгорело свыше 11 тыс. га леса

REGNUM 09:31
Музыка

Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform 24 апреля в 23:15
350
Экономика

Алексей Кудрин призвал не скупиться на траты из ФНБ во время кризиса

Экономист считает, что последствия кризиса в России могут растянуться на два-четыре года.
Говорит Москва вчера в 05:17
291
Футбол

В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки

Все спортсмены получат возможность проводить индивидуальные тренировки, а начиная с 18 мая могут быть разрешены командные занятия.
Metaratings 07:33
1
Общество

Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 10 тысяч

В Белоруссии за последние сутки число заражённых коронавирусом возросло на 873. Общее число заразившихся в республике превысило 10 тыс.
RT на русском 06:41
23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное