Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом

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