Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Песков анонсировал новое выступление Путина на следующей неделе

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Песков анонсировал возможное обращение Путина к россиянам на следующей неделе

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Песков анонсировал новое выступление Путина по ситуации с COVID-19

Известия06:50

Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом

RT на русском07:07
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
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Происшествия

В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

РИА Новости 08:08
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс

Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
Вести.Ru 06:20
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Происшествия

Массовую вечеринку пресекли полицейские в Москве

Газета.Ru 08:44
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
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Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог

В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом.
Lenta.ru 08:16
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
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Общество

В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники

В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости 08:02
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Экономика

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
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Общество

Ушел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза

REGNUM 05:33
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Общество

Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции

В России, по последним данным, число зараженных составляет более 80 тысяч человек.
РИА Новости 08:43
Общество

Сотрудники российских банков переезжают на работу

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
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Шоу-бизнес

Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, продолжает лечение в стационаре, находится в хорошем настроении.
ТАСС 08:01
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Общество

Томская область ограничивает въезд и выезд

Газета.Ru 08:29
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
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Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
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Общество

Попова: россияне должны изменить привычки после пандемии

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что после пандемии россияне должны изменить привычки.
Коммерсантъ 08:17
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
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Общество

Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России

По мнению Гинцбурга, есть два пути развития ситуации с коронавирусом в России.
РИА Новости 06:51
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Общество

Сегодня православные отмечают Красную горку

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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
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Общество

Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе

Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
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Экономика

Кудрин предложил оказывать продовольственную помощь бедным

В России следует начать оказание продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Происшествия

В Туле скончался терапевт из больницы «РЖД»

В Туле от двухсторонней пневмонии скончался врач-терапевт, который работал в больнице РЖД.
Тульские Известия 03:06
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
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Общество

Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 24 апреля в 11:03
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