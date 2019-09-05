Экономика
Газета.RuПутин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
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Эксперт прокомментировал идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
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