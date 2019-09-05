Экономика
Газета.RuПутин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке
Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".
Читать в источнике
Оценить417
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт прокомментировал идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
RT на русскомвчера в 15:48
Путин анонсировал программу ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке
Коммерсантъвчера в 03:37
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Вести.Ru вчера в 07:18
Политика
Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины
Экс-президент Украины Пётр Порошенко 6 сентября снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
RT на русском 03:28
Футбол
«Зенит» предложит Кокорину новый контракт
Футбольный клуб «Зенит» намерен предложить Александру Кокорину новый контракт.
78.ru 03:45
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с британским бойфрендом Джоном Уорреном
Ведущий программы «Поедем, поедим» Джон Уоррен признался, что актриса Любовь Толкалина разбила ему сердце.
Popcornnews.ru 04:30
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
Политика
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.
Lenta.ru 02:28
Музыка
Ольга Бузова презентовала новый трек «Вот она я»
Актуальные Новости 02:59
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.
REGNUM 02:41
Политика
Путин назвал самое красивое место в мире
Газета.Ru 00:25
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Политика
Путин обсудил с Медведчуком обмен пленными
Ранее в ходе пленарного заседания Владимир Путин уже комментировал обмен пленными между Россией и Украиной.
ТВ Центр вчера в 07:21
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM вчера в 06:35
Интернет
Facebook запустила новый сервис для знакомств
ТАСС вчера в 11:00
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Здоровье
Минздрав: Причиной 20% смертей в России является плохая экология
Причиной 20% смертей в России является плохая экология.
Время Пресс вчера в 11:12
Общество
Греф намерен отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:32
Гаджеты
Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music
Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.
Известия вчера в 22:33
Общество
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
Ранее самой пожилой женщиной, ставшей матерью с помощью искусственного оплодотворения, считалась другая индианка Омкари Панвар, которая родила двойню летом 2008 года в возрасте 70 лет.
РИА Новости вчера в 22:19
Политика
В Китае Меркель сидя прослушала гимны
Expert.ru 00:32
Экономика
Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил в тестовом режиме сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет».
Ведомости 01:35
Политика
Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
Российская газета 02:47
Футбол
Чили и Аргентина сыграли вничью
Сборные Чили и Аргентины не выявили победителя в товарищеском матче (0:0). Это была первая игра аргентинцев после того, как нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил дисквалификацию на 3 месяца за то, что не явился на награждение бронзовыми медалями Кубка Америки-2019, резко раскритиковав судей, работу ВАР и обвинил чиновников КОНМЕБОЛ в коррупции.
Спорт-Экспресс 00:30