Экономика

ВедомостиВедомостиПутин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%

Президент России Владимир Путин предложил запустить на Дальнем Востоке специальную ипотечную программу. Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
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Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском03:44

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Путин пообещал части молодых россиян ипотеку под 2% годовых

URA.Ru03:59

Привлечь кадры и молодежь. Путин снизил до 2% ставку по ипотеке для Дальнего Востока

ТАСС10:58

Путин объявил о запуске ипотечной программы под 2% годовых для молодых семей на Дальнем Востоке

Интерфакс03:36

Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

RT на русском03:44

Путин анонсировал программу ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке

Коммерсантъ03:37

Сенатор назвал условие, при котором возможна льготная ипотека в ДФО

РЕН ТВ05:49

Осипов: льготная ипотека поможет в освоении «дальневосточного гектара»

РИА Новости08:38
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В Москве появился новый «лимонадный отравитель»

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Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека

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Вести.Ru 05:30
Происшествия

В ФБК и штабе Навального начались обыски

Люди в масках одновременно пришли в офис фонда борьбы с коррупцией, студию канала "НавальныйLіvе" и московский штаб Навального, сообщил Леонид Волков в Twitter.
Ведомости 12:21
Политика

Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым

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Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 2,488 миллиона баррелей.
ПРАЙМ 11:09
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Армия и оружие

Российско-сербские учения стартовали в Ленинградской области

ТАСС 10:28
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Во Флориде на пляж вынесло килограммы кокаина

Предполагается, что пакеты с запрещенным веществом прибило к побережью волнами, вызванными ураганом «Дориан».
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Борис Джонсон обвинил британский парламент в трусости

Борис Джонсон обвинил британских парламентариев в трусости.
РЕН ТВ 02:53
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Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости 11:20
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Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Происшествия

Прогулочный катер затонул в Крыму

RT на русском 08:17
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Путин предостерег Зеленского от преследования оппозиции

Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции.
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Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии оценил работу с Леонидом Слуцким в «Халл Сити».
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Финансы

Нацбанк Украины снизил учётную ставку

«Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%», — указывается в заявлении.
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Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
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В Казани грузовик въехал в людей около рынка

В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.
RT на русском 10:42
Армия и оружие

Украинская разведка обвинила Россию в подготовке вторжения

Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия будет отрабатывать военное вторжение на украинскую территорию во время учений «Кавказ-2020».
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Общество

Медведев выделил деньги на закупку лекарств для тяжелобольных детей

Из Резервного фонда правительства РФ будут выделены деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, которые не производятся в России.
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Вышел первый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»

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В Иране суд расторг брак мужчины с 11-летней девочкой

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой.
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Sony представила смартфон Sony Xperia 5

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Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

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Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае

Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
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Классический Volkswagen Beetle переоборудовали в электромобиль

Мощность e-Beetle составляет 82 лошадиные силы. Тяговая литий-ионная батарея состоит из 14 модулей и имеет емкость 36,8 киловатт-часа.
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