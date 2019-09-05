Экономика

ВедомостиВедомостиПутин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%

Президент России Владимир Путин предложил запустить на Дальнем Востоке специальную ипотечную программу. Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
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с чего всё началось

Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском03:44

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Путин пообещал части молодых россиян ипотеку под 2% годовых

URA.Ru03:59

Осипов: льготная ипотека поможет в освоении «дальневосточного гектара»

РИА Новости08:38

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РЕН ТВ05:49

Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

RT на русском03:44

Путин анонсировал программу ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке

Коммерсантъ03:37

Путин объявил о запуске ипотечной программы под 2% годовых для молодых семей на Дальнем Востоке

Интерфакс03:36

Привлечь кадры и молодежь. Путин снизил до 2% ставку по ипотеке для Дальнего Востока

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