Экономика

ВедомостиВедомостиПутин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%

Президент России Владимир Путин предложил запустить на Дальнем Востоке специальную ипотечную программу. Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
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Эксперты оценили идею двухпроцентной ипотеки для Дальнего Востока

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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
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Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен Производители удобрений, в собственности у которых — более 20 тыс. железнодорожных вагонов, вновь подняли тему высоких цен на цельнокатаные колеса (ЦКК).
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Безбилетные пассажиры

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