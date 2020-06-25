Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.

Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове

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