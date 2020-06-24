Президент России Владимир Путин на приеме для иностранных лидеров, приглашенных в Москву на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поднял тост за ветеранов, прошлые и будущие победы, а также за единение. Его слова передает пресс-служба Кремля.

Путин на приеме для иностранных лидеров поднял тост за будущие победы

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