Политика

РБКРБКПутин на приеме для иностранных лидеров поднял тост за будущие победы

Президент России Владимир Путин на приеме для иностранных лидеров, приглашенных в Москву на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поднял тост за ветеранов, прошлые и будущие победы, а также за единение. Его слова передает пресс-служба Кремля.
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Путин поднял тост за ветеранов на приеме в честь гостей парада Победы

РИА Новости07:22

Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы

Газета.Ru07:32

Путин произнес тост за ветеранов, единение и победы

Вести.Ru07:32

Путин на приеме для иностранных лидеров поднял тост за ветеранов и будущие победы

ТАСС07:24

Путин на приеме для иностранных лидеров поднял тост за будущие победы

РБК08:06

Путин поднял тост за будущие победы

Lenta.ru07:12

В Кремле состоялся прием прибывших на парад Победы лидеров стран

Известия07:04
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
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В России пенсии по старости могут быть увеличены

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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
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Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия

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Российские ПВО сбили беспилотники террористов у базы Хмеймим

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Футбол

Дарио Срна назначен директором по футболу донецкого «Шахтера»

Бывший хорватский защитник и капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна назначен директором по футболу клуба.
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Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
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Политика

Президент Косово Тачи отменил поездку в США из-за повестки в Гаагу

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл на своей странице в социальной сети Twitter сообщил о том, что 27 июня в Вашингтоне Косово и Сербию будут представлять Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти.
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Авто

Российских водителей нововведения ждут с 1 июля

С 1 июля текущего года автомобилистов России ждёт ряд значимых нововведений, сообщает "АиФ".
Новые автомобили 21 июня в 23:42
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Авто

Opel представил кроссовер Mokka нового поколения

Компания Opel официально представила кроссовер Opel Mokka второго поколения.
Автоновости дня 05:00
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Политика

Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
РБК 12:58
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Происшествия

Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову

Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
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Энергетика

Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель

С начала лета в Европе цена на нефть российской марки Urals выросла больше чем на 7-8 долларов до 45-46 долларов за баррель.
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Здоровье

Российские медики оценили пожизненные последствия коронавируса

Российские медики оценили пожизненные последствия коронавируса Наши специалисты не согласились с выводами иностранных ученых, заявивших о неутешительных последствиях COVID-19.
Экспресс газета 13:25
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
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Космос

Спутник TESS обнаружил самый молодой горячий юпитер

ИА Красная Весна вчера в 10:39
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Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

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Политика

Суд закрыл дело экс-советника Трампа Майкла Флинна

В среду апелляционный суд округа Колумбия постановил, что дело в отношении бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна должно быть закрыто.
Коммерсантъ 12:58
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В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

Газета.Ru 15:59
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Игры

Вышла вторая часть фанатской игры Sonic 2020 на Unreal Engine

Вторая часть игрового фанатского проекта под названием Sonic 2020 о знаменитом еже Соннике уже появился в открытом доступе.
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«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале

«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 11:55
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Коммерсантъ Екатеринбург 11:54
Происшествия

Четверо погибли при съезде автомобиля в кювет в Ленобласти

Интерфакс 15:23
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
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Политика

Роджер Уотерс: Важно помнить, что именно русские разгромили нацистов

Российская газета 12:21
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Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
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Политика

Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»

По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
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Для Nintendo Switch выпустят новую версию Need for Speed: Hot Pursuit

Согласно предположениям, в числе оставшихся игр будут проекты от разработчиков из Velan Studios, ремастер Need for Speed: Hot Pursuit 2010 года и Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
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Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
RT на русском 14:23
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
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