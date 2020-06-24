Политика
РБКПутин на приеме для иностранных лидеров поднял тост за будущие победы
Президент России Владимир Путин на приеме для иностранных лидеров, приглашенных в Москву на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поднял тост за ветеранов, прошлые и будущие победы, а также за единение. Его слова передает пресс-служба Кремля.
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Культура
На Мамаевом Кургане начался концерт Победы
Специально для Концерта Победы на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру 14:00
Общество
В территориальной избирательной комиссии Троицкого округа объяснили большое число заявлений на электронное голосование
В территориальной избирательной комиссии Троицкого округа объяснили техническим сбоем слишком большое число заявлений на электронное голосование.
Эхо Москвы 14:03
Технологии
Мощнейшим в мире признан японский суперкомпьютер Fugaku
Разработку Института естественных наук (Рикэн) японский суперкомпьютер Fugaku признали самым быстрым в мире.
Live24 вчера в 09:00
Футбол
Фанаты «Локомотива» поддержали болельщиков «Спартака»
Объединение болельщиков московского "Локомотива" "United South" выразило поддержку фанатам столичного "Спартака", которых хотят привлечь к уголовной ответственности.
Газета.Ru 08:42
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан 22 июня в 09:19
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости 12:27
Политика
Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
Общество
В Волгограде после реставрации откроют монумент «Родина-мать»
«Официальное открытие монумента после реставрации состоится 24 июня», - сообщил директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.
ТК Звезда вчера в 23:58
Фигурное катание
Загитова не получит ни одного приза от ИСУ во время награждения
Спортивный агент Ари Закарян, отвечая на вопрос подписчика в инстаграме, подтвердил информацию, что олимпийская чемпионка Алина Загитова останется без трофеей на награждении ISU Skating Awards.
Спорт БИЗНЕС Online 01:23
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
Общество
Финляндия и Швеция поспорили из-за статьи в «Миасском рабочем»
Российские посольства Финляндии и Швеции поспорили в Твиттере о том, в какой из стран находится больше озер.
Челябинск Сегодня 01:16
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Общество
Путин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан
Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
Inkazan вчера в 11:58
Авто
Автомобили Lada дорожают в два раза быстрее иномарок
Темпы роста цен на седан LADA Vesta за последние шесть месяцев оказались более чем в два раза выше, чем у KIA Rio и Hyundai Solaris.
Автоновости дня 06:09
Общество
Парад Победы в Москве засняли из космоса
Московский парад Победы заснял из космоса российский спутник дистанционного зондирования "Ресурс-П", сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Газета.Ru 08:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Микронезии
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в 87 км от населенного пункта Йиго на острове Гуам в акватории Тихого океана, передает Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).
Газета.Ru вчера в 23:38
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 08:01
Кино
26 июня в Fortnite покажут фильмы Кристофера Нолана
Показы приурочены к скорому выходу новой работы режиссера – "Довод". Ранее Epic Games показали пользователям трейлер этой киноленты.
Деловое.ТВ 14:01
Игры
Epic Games Store достиг 61 млн активных пользователей в месяц
Генеральный директор Epic Games Store Стив Эллисон сообщил, что цифровой магазин достиг 61 млн активных пользователей в месяц и 13 млн одновременных игроков.
Игромания.ру 02:56
Политика
США назвали условия продления действия СНВ-3
Администрация американского лидера Дональда Трампа не исключает возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Южный Федеральный 02:57
Шоу-бизнес
Вступившийся за Ефремова Домогаров пожаловался на травлю
Российский актер Александр Домогаров, который ранее вступился за устроившего смертельное ДТП в Москве Михаила Ефремова, заявил о травле в «народных массах».
Известия вчера в 21:26
Шоу-бизнес
Экс-ведущая «Орла и Решки» Натали Неведрова сделала операцию
Бывшая ведущая туристического шоу «Орел и Решка» Натали Неведрова в своем микроблоге рассказала подписчикам о том, что она сделала пластическую операцию.
Bimru.ru 09:07
Политика
Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм
RT на русском 10:53
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Армия и оружие
В Средиземное море вошел ракетный фрегат ЧФ «Адмирал Макаров»
Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в среду проследовал в Средиземное море, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Интерфакс 06:55
Общество
Власти Петербурга ответили на письмо бизнесменов Путину
Как пишет «Фонтанка», 23 июня представители сфер туризма, услуг, общепита, отельеры Санкт-Петербурга направили Путину письмо, в котором констатировали продление всех запретов и ограничений, связанных со своей работой.
РБК 13:45