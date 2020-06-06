Политика
Деловое.ТВПутин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики
В новом плане по восстановлению экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут учтены вопросы сферы культуры. Об этом 6 июня заявил президент РФ Владимир Путин.
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Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной, нормальной жизни. Идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы.
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Путин призвал учесть вопросы деятельности культуры в плане восстановления экономики
Комсомольская правда08:02
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Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
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NI назвал преимущества российских подводных лодок проекта «Борей-А»
Одним из главных преимуществ лодок проекта «Борей -А» эксперты «NI» назвали баллистические ракеты «Булава».
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Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
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Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
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