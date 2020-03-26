Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса

Ситуация с коронавирусом обернётся более серьёзными проблемами, чем финансовый кризис 2008—2009 годов. Об этом в ходе выступления на саммите G20 заявил российский лидер Владимир Путин.
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Путин предупредил о масштабных потрясениях из-за коронавируса

РБК14:17

Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса

РИА Новости11:09

Путин предупредил мировых лидеров о потрясениях в связи с пандемией

Российская газета11:33

Путин назвал коронавирус проблемой серьезнее финансового кризиса 2009 года

Известия11:25

Путин: кризис из-за коронавируса будет тяжелее, чем в 2008 году

Ведомости11:15

Время открыть сердца: о чем говорили на онлайн-саммите G20

РЕН ТВ13:47

Путин на G20 призвал не поступать по принципу «каждый сам за себя»

RT на русском11:29
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Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Лещенко госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус.
Inc-news.ru 09:54
Общество

Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о коронавирусе

Как сказано в релизе, Генпрокуратура направила в Роскомнадзор сообщение с требованием удалить информацию о принятом приказе министра обороны «О введении в Москве комендантского часа».
Медиазона 08:19
Культура

Музыкальный эпизод «Ривердейла» отложили из-за пандемии

В список отложенных серий попал и эпизод «Ривердейла» под названием «Глава семьдесят четвертая: Злой маленький городок».
Popcornnews.ru 02:40
Транспорт

РЖД отменяет поезда внутри России из-за коронавируса

"Российские железные дороги", в связи с коронавирусом и со снижением пассажиропотока из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, скорректировали график движения поездов внутри России.
За рулем Кубань вчера в 03:45
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии 08:08
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Армия и оружие

Российская колонна с военными медиками в Италии попала на видео

Rambler News Service вчера в 12:40
Общество

Минздрав назвал сроки начала испытаний вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в стране начнутся через пять-шесть месяцев.
RT на русском 15:17
Наука

Самки в среднем живут дольше самцов у многих видов млекопитающих

МедиаПоток 08:31
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Религия

РПЦ не собирается менять порядок богослужений

Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Вести.Ru 07:50
Общество

Работу парикмахерских и ТЦ приостанавливают в Нижегородской области

Работу розничной торговли приостанавливают в Нижегородской области.
Нижний сейчас 14:05
Общество

Американский суд признал криптовалюту Telegram ценной бумагой

Американский суд признал криптовалюту Telegram ценной бумагой. Об этом заявил федеральный судья Южного округа Нью-Йорка Кевин Кастел.
Деловое.ТВ вчера в 05:19
Армия и оружие

К борьбе с пандемией во Франции привлекут армию

К борьбе с пандемией во Франции привлекут армию Во Франции специалисты ожидают, что пик эпидемии коронавируса в стране будет достигнут в начале апреля, а карантин придется продлить по крайней мере до мая.
Коммерсантъ 14:25
Экономика

Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу

Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
ИА Клерк.Ру 11:59
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что банк готовится к реализации ряда инициатив для помощи малому и среднему бизнесу.
РБК 07:18
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Здоровье

Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства

Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
Известия 14:57
Политика

Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:52
Киберспорт

RAMZES666 сыграет за Ninjas in Pyjamas

Состав Ninjas in Pyjamas: Никита 'Daxak' Кузьмин; Джейсон 'TANNER' Видон; Роман 'RAMZES666' Кушнарев; Милан 'MiLAN' Козомара; Питер 'ppd' Дагер.
Dota2.ru 14:21
Общество

«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус

Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
РБК вчера в 10:48
Общество

МВД приостановит прием граждан из-за коронавируса

Обращение можно будет направить в письменном виде почтой или в электронной форме при помощи сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и сайтов подразделений ведомства, говорится в сообщении.
РБК 12:44
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Шоу-бизнес

Иван Ургант поздравил 74-летнего Евгения Петросяна с рождением сына

Вокруг ТВ вчера в 10:16
Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Lenta.ru 05:55
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 08:54
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Происшествия

В Астраханской области подтверждён первый случай коронавируса

Астрахань, 26 марта 2020, 19:47 — REGNUM В Астраханской области выявлен первый условно подтверждённый случай инфицирования коронавирусом.
REGNUM 12:47
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