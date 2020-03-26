Коронавирус
RT на русскомПутин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса
Ситуация с коронавирусом обернётся более серьёзными проблемами, чем финансовый кризис 2008—2009 годов. Об этом в ходе выступления на саммите G20 заявил российский лидер Владимир Путин.
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Общество
Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
Экономика
Минфин разъяснил предложение Путина о налоге на дивиденды
Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2021 г. и не будут распространяться на доходы, выплачиваемые из Российской Федерации в 2020 г. Накануне президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, объявив ряд мер поддержки граждан и бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Общество
Борис Акунин заразился коронавирусом
Последние годы Акунин живет по Франции.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Здоровье
У главврача пермского онкодиспансера заподозрили коронавирус
В Пермском крае с подозрением на коронавирус госпитализировали главврача регионального онкодиспансера Максима Мезенцева.
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Экономика
Россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса
В ВТБ отметили, что уже начали получать обращения от клиентов, пострадавших от коронавируса и рассматривают их в индивидуальном порядке.
Здоровье
Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с коронавирусом в стране
Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с распространением коронавируса в стране.
Политика
США обвинили Мадуро в наркотерроризме
Американские власти обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме.
Технологии
ФАС решила расширить требования о предустановке российского ПО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась от поэтапного введения требований предустанавливать российское ПО на смартфоны, компьютеры, планшеты и Smart TV и расширила перечень программ, которые необходимо устанавливать, следует из последней версии проекта постановления правительства, размещенного на портале Regulation.gov.ru.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Общество
«Машины везут гробы»: врач рассказала о «страшной ситуации» в Италии
Работающая в Италии врач-реаниматолог Ирина Шлычкова в программе "60 минут" назвала катастрофической ситуацию с коронавирусом в стране.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Происшествия
Трехлетняя девочка умерла в детсаду в Санкт-Петербурге
В детском саду Санкт-Петербурга обнаружили тело трехлетней девочки, возбуждено уголовное дело.
Экономика
Путин повысил налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей
Граждане, чей общий доход от вкладов превышает 1 миллион рублей, должны будут выплачивать 13-процентный налог с получаемых процентов.
Происшествия
На Кубе умер россиянин с коронавирусом
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Шоу-бизнес
У актрисы Жанны Болотовой диагностировали коронавирус
Общество
Срок сдачи годовой отчетности перенесли на неделю
Указом Президента РФ 25.03.2020 № 206 следующая неделя объявлена нерабочей.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Гаджеты
Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro представлены официально
Компания Huawei официально пополнила ассортимент смартфонов моделями P40 и P40 Pro, которые помимо прочего отличаются защитой от воды по стандартам IP53 и IP68 соответственно.
Политика
Немецкий депутат назвал санкции против России абсурдными
Отказ от санкций против РФ должен стать программным решением для поддержки экономики Германии во времена пандемии коронавируса, заявил ранее РИА Новости депутат Бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.