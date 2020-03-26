Ситуация с коронавирусом обернётся более серьёзными проблемами, чем финансовый кризис 2008—2009 годов. Об этом в ходе выступления на саммите G20 заявил российский лидер Владимир Путин.

Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса

Общество Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.

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Экономика Минфин разъяснил предложение Путина о налоге на дивиденды Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2021 г. и не будут распространяться на доходы, выплачиваемые из Российской Федерации в 2020 г. Накануне президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, объявив ряд мер поддержки граждан и бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Общество У Льва Лещенко подтвердился коронавирус У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.

Здоровье У главврача пермского онкодиспансера заподозрили коронавирус В Пермском крае с подозрением на коронавирус госпитализировали главврача регионального онкодиспансера Максима Мезенцева.

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Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

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Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Происшествия На Кубе умер россиянин с коронавирусом Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.

Политика Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России «Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Гаджеты Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro представлены официально Компания Huawei официально пополнила ассортимент смартфонов моделями P40 и P40 Pro, которые помимо прочего отличаются защитой от воды по стандартам IP53 и IP68 соответственно.