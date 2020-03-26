с чего всё началось

Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.

Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров

Гаджеты Huawei представила смартфон с фотосенсором рекордного размера В ходе онлайн-презентации, которая из-за эпидемии коронавируса заменила традиционное мероприятие, Huawei представила новые флагманские смартфоны — Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+.

Общество Состояние заразившегося коронавирусом Лещенко улучшилось Состояние заразившегося коронавирусом Льва Лещенко улучшилось. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Кино Как фильм «Заражение» в 2011 году предсказал сегодняшнюю пандемию Прокатчик фильма Warner Bros объявил, что "Заражение" в декабре было на 270-м месте, а сейчас стало вторым по популярности фильмом по количеству запросов на его сайте.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.

Политика Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Общество Путин поручил обложить доходы от офшоров адекватным налогом Путин поручил правительству организовать работу по повышению ставки налога на доходы в виде дивидендов, уходящих на зарубежные счета.

Происшествия Липчанку оштрафовали за фейк о коронавирусе 11 марта в рабочей группе организации липчанка увидела информацию о том, что власти якобы скрывают реальное число жителей региона, заболевших коронавирусной инфекцией.

Общество США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джона Хопкинса.

Экономика Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева ответила на шутки Гарика Харламова Гузееву настолько развеселила история невезучей невесты, что она, пребывая в хорошем настроении, решила наконец-то обратиться к резиденту Сомеdу Club Гарику Харламову, который своими, не всегда уместными шутками, в последнее время сильно отравляет ей жизнь.

Общество На Кубани закрывают все торговые центры и точки общепита Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому с пятницы, 27 марта, в регионе подлежат закрытию все торговые центры, парки и точки общественного питания.