Коронавирус
RT на русскомПутин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров
Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
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с чего всё началось
На экстренном саммите G20 президент России Владимир Путин предложил странам-участницам ввести мораторий на санкции в отношении стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.Коммерсантъ11:39
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Важнейшей задачей властей является сохранение жизни и здоровья россиян.
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговорит с председателем КНР Си Цзиньпином на фоне пандемии коронавируса.
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США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что для введения на Украине чрезвычайного положения нет весомых причин.
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