Президент Турции Тайип Эрдоган проводит встречу с иранским коллегой Хасаном Роухани перед началом трехстороннего саммита с Россией по Сирии, сообщила в понедельник администрация турецкого лидера.

Эрдоган и Роухани встретились перед началом саммита по Сирии

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