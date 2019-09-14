Политика
РИА НовостиЭрдоган и Роухани встретились перед началом саммита по Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган проводит встречу с иранским коллегой Хасаном Роухани перед началом трехстороннего саммита с Россией по Сирии, сообщила в понедельник администрация турецкого лидера.
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Россия, Турция и Иран на саммите в Анкаре обсудят ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии
Коммерсантъвчера в 21:07
Автоматически обработано 6997 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Политика
Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
Известия 04:52
Общество
Сбербанк и «Вкусвилл» запустили сервис снятия наличных на кассах
Сбербанк запустил в сети «ВкусВилл» сервис снятия наличных на кассе магазина.
РБК 00:00
Энергетика
Трамп разрешил использовать резервы США для поддержания рынка нефти
Президент США Дональд Трамп распорядился выделить нефть из стратегического резерва для поддержания рынка.
МонаВиста 04:51
Энергетика
«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе
Распоряжение регулятора дано во исполнение вердикта суда ЕС, который 10 сентября аннулировал решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» расширенного доступа к мощностям восточного отвода от «Северного потока».
Ведомости вчера в 16:51
Авто
Компания BMW не собирается обновлять электрокар i3
Что касается приемника BMW i3, то никаких конкретных планов на этот счет у марки еще нет.
CarsWeek.ru 06:08
Политика
Авен поспорил с Путиным об изжившей себя либеральной идее
Журналистка попросила бизнесмена прокомментировать июньское высказывание президента Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее.
Forbes вчера в 10:20
Музыка
Чиновница подала на Сергея Шнурова заявление в полицию
На Сергея Шнурова написали заявление в полицию из-за использования мата при исполнении песен группы «Ленинград» на концерте в Ростове-на-Дону.
REGNUM 05:23
Кино
Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев
В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.
Piter.tv 05:32
Баскетбол
Сборная Испании по баскетболу стала чемпионом мира
На чемпионате мира в Пекине состоялся финальный матч между сборными Испании и Аргентины.
NewInform вчера в 17:18
Общество
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru 04:27
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Наука
Ученые MIT случайно создали самый черный в мире материал
Инженеры из Массачусетского технологического института изготовили из алюминия и углеродных нанотрубок новый материал, который чернее любых подобных материалов в 10 раз.
МедиаПоток 13 сентября в 11:31
Происшествия
Следователь по делу об изнасиловании дознавательницы уволился в Уфе
В Уфе уволился следователь по делу об изнасиловании дознавательницы.
Аргументы и Факты - Уфа 06:02
Гаджеты
Представлены смарт-часы Lenovo Carme
Компания Lenovo представила «умные» часы Carme.
UfaTime.ru 05:04
Гаджеты
Показаны возможности камеры в Google Pixel 4
Выход новых Google Pixel 4 ожидается 3 октября.
The GEEK 04:05
Общество
Синоптик рассказал о приходе бабьего лета в Москву
Третье волна бабье лета придет в Москву с 23 сентября.
Газета.Ru 06:09
Происшествия
В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба
Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека были госпитализированы.
ТАСС 03:03
Общество
Ирина Алашкевич уходит с главы пресс-службы губернатора
Глагол. Иркутское обозрение 03:33
Общество
В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста
Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.
Российская газета 03:55
Энергетика
Эр-Рияд частично восстановил поставки после атак на нефтяные объекты
Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила некоторым клиентам о восстановлении отгрузки сырья после недавних атак на ее нефтяные объекты, рассказало Рейтер со ссылкой на источники.
РИА Новости 04:44
Кино
Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»
По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма вчера в 06:22
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 14 сентября в 04:47
Спорт
Пловчиху в США из-за слишком открытого купальника лишили победы
Жительницу Великобритании 17-летнюю Брекинн Уиллис судьи лишили победы на чемпионате по плаванию на Аляске из-за слишком открытого купальника.
Kazanfirst.ru вчера в 10:34
Армия и оружие
Министр обороны Загороднюк проверил, как украинские силовики соблюдают перемирие
Украина.ру 05:57
Шоу-бизнес
Близкие Юлии Началовой вступили в права наследства
Известно, что родным Юлии Началовой достанется половина ее четырехкомнатной квартиры в элитном районе столицы.
Телепрограмма 04:44
Экономика
Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ
Россия и Белоруссия планируют перейти на единые налоговый и гражданский кодексы в рамках интеграции своих экономических систем с января 2021 года, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 23:58
Волейбол
Российские волейболистки обыграли японок на Кубке мира
Женская сборная России во втором туре на Кубке мира—2019 в Японии встречалась с хозяйками турнира.
Матч ТВ вчера в 08:57
Кино
«Оно 2» удерживает лидерство в российском прокате
News.ru вчера в 18:21
Политика
Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Telegram-каналу "Расстрига" подтвердила, что экс-сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, работал в российском посольстве в Вашингтоне.
ТАСС 04:31