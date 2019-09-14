Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган и Роухани встретились перед началом саммита по Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган проводит встречу с иранским коллегой Хасаном Роухани перед началом трехстороннего саммита с Россией по Сирии, сообщила в понедельник администрация турецкого лидера.
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Дело Идлиба

Российская газетавчера в 12:17

Трехсторонняя встреча в Анкаре

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CNN: президенты Турции и Ирана проводят переговоры в Анкаре в преддверии саммита по Сирии

ТАСС05:09

Эрдоган и Роухани встретились перед началом саммита по Сирии

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Россия, Турция и Иран на саммите в Анкаре обсудят ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии

Коммерсантъвчера в 21:07

Названы темы переговоров Путина и Эрдогана в Турции

ФАН13 сентября в 10:36

Путин обсудит в Анкаре с Эрдоганом и Роухани ситуацию в Сирии

ТК Звезда00:45
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