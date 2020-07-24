Политика
РИА НовостиПутин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Политика
МИД Украины: черные ящики сбитого в Иране Boeing расшифрованы
Внешние повреждения, полученные черными ящиками сбитого в Иране лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", не помешали экспертам расшифровать данные.
Вестник Кавказа 03:24
Экономика
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена Общественной палаты, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьер-министру Михаилу Мишустину.
РИА Новости 00:18
Политика
В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
РИА Новости 07:34
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Происшествия
Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе
Известия вчера в 20:40
Футбол
«Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком
Российский форвард Павел Погребняк покинул «Урал». Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте екатеринбургского клуба.
Vprognoze.ru 05:33
Происшествия
После массовой драки и нападения в Марьине задержали более 25 человек
Более 25 человек были задержаны после массовой драки и нападения на ресторан на юго-востоке Москвы, в которых, по предварительным данным, принимали участие выходцы из Армении и Азербайджана.
Вести.Ru 09:24
Путешествия
Просите номер без кондиционера: новые правила посещения Турции для российских туристов
Российские туристы прежде могли добираться до курорта через Минск.
V1.ru 09:13
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
28-летняя Ксения Сябитова – дочка самой известной телесвахи страны Розы Сябитовой вышла замуж за 33-летнего инженера Максима Шевченко.
Live24 вчера в 01:30
Общество
В Москве суд заочно арестовал молдавского политика Усатого
По данным агентства, в конце апреля МВД России сообщило о заочном предъявлении Усатому обвинения по делу о выводе из России (совместно с молдавским политиком Владимиром Плахотнюком) 500 млрд рублей.
RT на русском 09:41
Музыка
Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет
Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.
Русская Планета вчера в 03:07
Политика
Украина подготовила стратегию «деоккупации» Крыма
По словам процитированной РИА Новости Джапаровой, документ, содержание которого киевская сторона пока раскрывать не намерена, является «частью большой стратегии деоккупации».
Аргументы недели 08:45
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Дальнейшее снижение возможно^^^ Банк России сообщил, что оставляет за собой право "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Газета.Ru 09:24
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ 22 июля в 06:08
Футбол
Исполком РФС утвердил календарь ФНЛ с 22 участниками чемпионата
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил состав участников чемпионата ФНЛ и календарь на сезон-2020/21, сообщается в Telegram-канале организации.
РИА Новости 07:37
Кино
Фаталити в экранизации Mortal Kombat не уступят по жестокости игровым
Согласно словам актера Льюиса Тана, уровень гипернасилия в экранизации видеоигры Mortal Kombat точно не уступит оригиналу.
ToDay News Ufa вчера в 08:57
Экономика
Сбербанк оценил долю рассчитывающих на господдержку россиян
Практически каждый второй россиянин рассчитывает на государственную поддержку в кризис.
РБК 09:45
Здоровье
Вологодская область выбилась в лидеры по количеству вшей у населения
Вологодской области досталось седьмое место. Там на 100 000 граждан – 108 случаев педикулеза.
Evo-rus.com 03:44
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Экономика
Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК 09:22
Общество
Торговые центры и рестораны Петербурга возвращаются к работе с 27 июля
С понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, рестораны и кафе Петербурга.
Телеканал Санкт-Петербург 09:51
Общество
В Мурманской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Власти Мурманской области приняли решение продлить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости 09:10
Общество
Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок
В течение двух месяцев с даты публикации документов туроператоров обяжут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или предложить клиенту новую до конца будущего года.
Русский Запад 08:24
Экономика
Набиуллина выступила против идеи хеджирования цен на нефть
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, комментируя идею адаптировать под российские условия мексиканскую практику хеджирования цены на нефть.
REGNUM 09:41
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Культура
Третий сезон проекта «Музыка на крыше» стартует 2 августа на ВДНХ
В рамках третьего сезона проекта «Музыка на крыше», который начнётся 2 августа, состоятся живые концерты на крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.
RT на русском 04:31
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18