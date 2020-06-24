Общество

Вологда.рфВологда.рфСтавку НДФЛ увеличат для доходов свыше 5 млн рублей в год

«Предлагаю следующее: с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 % до 15 % для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год», - рассказал Владимир Путин.
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