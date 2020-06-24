«Предлагаю следующее: с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 % до 15 % для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год», - рассказал Владимир Путин.

Ставку НДФЛ увеличат для доходов свыше 5 млн рублей в год

Общество Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня. 7

Футбол Черчесов призвал проголосовать за поправки в конституцию Главный тренер сборной России Станислав Черчесов снялся в ролике, выступив в поддержку поправок в Конституцию РФ.

Общество Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12 градусов, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 177

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй. 6,1K

Политика Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб». 1,1K

Кино Премьера фильма Кристофера Нолана «Довод» переносится на 12 августа Пандемия коронавируса стала причиной очередного переноса премьеры фильма Кристофера Нолана "Довод".

Общество Новосибирские власти разрешили работу оптовых магазинов внутри торговых центров "Постановляю приостановить работу торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, а также объектов, осуществляющих оптовую торговлю непродовольственными товарами без допуска розничных покупателей", - говорится в постановлении.

Общество Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19 Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, об этом сообщает газета "Красная Звезда". 77

Авто В России автомобили с пробегом подешевели По заявлению директора компании Automama Михаила Ерцева, подержанные машины в РФ за последние несколько месяцев не только не подорожали, но в некоторых регионах даже подешевели. 30

Финансы ВТБ в мае увеличил запасы золота на 5,4 тонны Запасы драгметаллов на балансе ВТБ в мае 2020 года выросли в пересчете на золото на 5,4 тонны и составили на начало июня 56,4 тонны. 1

Путешествия Аналитики выяснили предпочтения российских туристов на лето 2020 года Большинство российских туристов (55%) отдадут предпочтение пляжному отдыху во время летнего отпуска в 2020 году, следует из опроса, который провели аналитики «Яндекс.Путешествий».

Политика Генконсульство США в Екатеринбурге поддержало акцию с флагом ЛГБТ Американские дипломаты из генконсульства в Екатеринбурге выразили поддержку коллегам из Москвы, которые 25 июня вывесили на здании посольства радужный флаг ЛГБТ-сообщества. 2,7K

Политика В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и американский постпред при ООН Келли Крафт призвали членов Совбеза ОН продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ, говорится в сообщении госдепа США. 64

Происшествия Пожар в здании музея Горького в Нижнем Новгороде потушили Как сообщал ранее ТАСС, в четверг на втором этаже здания Литературного музея Горького произошел пожар, его площадь составляла 150 кв. метров, затем увеличилась до 500 кв. метров. 28

Политика Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы. 58

Общество Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук. 982