Общество
Вологда.рфСтавку НДФЛ увеличат для доходов свыше 5 млн рублей в год
«Предлагаю следующее: с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 % до 15 % для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год», - рассказал Владимир Путин.
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Глава фонда «Семьи СМА» о повышении НДФЛ и выделении средств на лечение тяжелобольных детей
RT на русском24 июня в 10:20
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Общество
Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день
Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня.
Lenta.ru вчера в 12:38
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Lenta.ru вчера в 16:21
Футбол
Черчесов призвал проголосовать за поправки в конституцию
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов снялся в ролике, выступив в поддержку поправок в Конституцию РФ.
Чемпионат вчера в 17:42
Общество
Минкультуры РФ: Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля
Дата возможного открытия кинотеатров 15 июля обсуждалась ранее, в связи с выходом нового фильма Кристофера Нолана "Довод".
Российская газета вчера в 05:52
Космос
Топливный бак SpaceX Starship разорвало давлением во время тестов
Инженеры американской компании недавно оценили прочность корпуса топливного бака космического корабля, повышая постепенно давление.
Evo-rus.com 24 июня в 12:18
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12 градусов, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы
Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM вчера в 07:53
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM вчера в 23:30
Кино
Премьера фильма Кристофера Нолана «Довод» переносится на 12 августа
Пандемия коронавируса стала причиной очередного переноса премьеры фильма Кристофера Нолана "Довод".
РЕН ТВ вчера в 23:36
Общество
Новосибирские власти разрешили работу оптовых магазинов внутри торговых центров
"Постановляю приостановить работу торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, а также объектов, осуществляющих оптовую торговлю непродовольственными товарами без допуска розничных покупателей", - говорится в постановлении.
ТАСС 00:52
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, об этом сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
Происшествия
В Саратове сотруднице цеха в «Жировом комбинате» оторвало руку
Вчера, 25 июня, в Ленинском районе Саратова 55-летняя сотрудница АО «Жировой комбинат» получила тяжелую производственную травму – ей оторвало руку.
Четвертая Власть 00:43
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
Авто
В России автомобили с пробегом подешевели
По заявлению директора компании Automama Михаила Ерцева, подержанные машины в РФ за последние несколько месяцев не только не подорожали, но в некоторых регионах даже подешевели.
Новые автомобили вчера в 09:45
Финансы
ВТБ в мае увеличил запасы золота на 5,4 тонны
Запасы драгметаллов на балансе ВТБ в мае 2020 года выросли в пересчете на золото на 5,4 тонны и составили на начало июня 56,4 тонны.
Интерфакс вчера в 11:18
Путешествия
Аналитики выяснили предпочтения российских туристов на лето 2020 года
Большинство российских туристов (55%) отдадут предпочтение пляжному отдыху во время летнего отпуска в 2020 году, следует из опроса, который провели аналитики «Яндекс.Путешествий».
Известия 01:01
Здоровье
Вторая бригада московских врачей прилетела на Камчатку из-за COVID-19
Российская газета вчера в 21:29
Политика
США заподозрили Россию в планах захватить дамбу в Херсоне
Российские власти «под прикрытием» учений «Кавказ-2020» могут попытаться захватить дамбу в Херсонской области, которая перекрывает подачу воды в Крым.
Росбалт вчера в 08:25
Политика
Генконсульство США в Екатеринбурге поддержало акцию с флагом ЛГБТ
Американские дипломаты из генконсульства в Екатеринбурге выразили поддержку коллегам из Москвы, которые 25 июня вывесили на здании посольства радужный флаг ЛГБТ-сообщества.
Известия вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru вчера в 13:55
Авто
АвтоВАЗ тестирует обновленный Lada Largus в люксовой версии
В объективы автопапарацци попал прототипа Lada Largus Facelift в премиальном исполнении, тестируемый в Тольятти.
Letnews.ru вчера в 03:00
Политика
В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и американский постпред при ООН Келли Крафт призвали членов Совбеза ОН продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ, говорится в сообщении госдепа США.
РИА Новости 24 июня в 20:57
Происшествия
Пожар в здании музея Горького в Нижнем Новгороде потушили
Как сообщал ранее ТАСС, в четверг на втором этаже здания Литературного музея Горького произошел пожар, его площадь составляла 150 кв. метров, затем увеличилась до 500 кв. метров.
ТАСС вчера в 15:45
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Политика
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы.
РИА Новости вчера в 23:08
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
Армия и оружие
B-21 готовят прорвать оборону С-400
Как заявил накануне помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Дэвид Хэлви, уже составлен целый план по "обеспечению технического превосходства".
Утро.ru 01:03
Армия и оружие
Новые образцы техники и вооружения показали на параде Победы в Москве
РИА Новости / Евгений Биятов Ряд новых образцов вооружения военной техники был представлен на параде Победы на Красной площади в Москве.
РЕН ТВ 24 июня в 04:34