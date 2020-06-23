с чего всё началось

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

Общество Ургант высмеял маску Кокорина из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей Телеведущий Иван Ургант в эфире своего телешоу "Вечерний Ургант" на Первом канале прокомментировал новость о том, что футболист Александр Кокорин приобрел себе медицинскую маску из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей. 30

Экономика «Яндекс» назвал последствия коронавируса для своего бизнеса Как указал Yandex, на выручку повлияли ограничения, связанные с пандемией коронавируса, которые привели к снижению прибыли рекламного бизнеса, такси и каршеринга, но спровоцировали рост в направлениях доставки еды и медиасервисов.

Политика Ветераны высоко оценили парад Победы на Красной площади Ветераны высоко оценили парад в честь 75-летия Победы, который прошел на Красной площади, сообщил журналистам главком Сухопутных войск, командующий парадом генерал армии Олег Салюков.

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 25

Политика Путин оценил парад Победы жестом Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие. 28

Общество Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на каждого ребенка Все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей.

Политика Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой» Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.

Политика В Китае решили подготовиться к запрету доллара Китай не исключает, что США в попытке усилить санкционное давление решат запретить ему использовать доллар в качестве расчетного средства. 223

Общество Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год Президент РФ Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год. 9

Армия и оружие Парламент Ливии не исключил просьбы о военной помощи от Египта Спикер ливийского парламента Акила Салех заявил в среду, что ливийский народ "формально просит Египет о военном вмешательстве, если это необходимо", сообщает общеарабский телеканал Al Arabiya.

Общество Врач предостерег от ношения маски на подбородке Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов. 707

Общество В ПФР объяснили порядок выплаты омичам новых пособий на детей Дети от 3 до 16 лет могли получить единовременную выплату в сумме 10 000 рублей. Сегодня ПФР объяснил порядок новых выплат.