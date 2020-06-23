Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин за неделю до голосования по поправкам в Конституцию обратился с заявлением
 к россиянам, в котором объявил о повышении ставки подоходного налога для граждан с высокими зарплатами и повторении разовых выплат 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет.
РБКвчера в 17:28

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Со следующего года НДФЛ будет увеличен

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Путин объявил о новой ставке НДФЛ и повторных выплатах на детей

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Налог для москвичей: пять последствий решения Путина повысить НДФЛ до 15%

Forbesвчера в 14:32

Богатые люди не сократят вложения в недвижимость после роста НДФЛ

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Эксперты: налогообложение состоятельных россиян нужно повышать и дальше, но постепенно

ТАССвчера в 14:44
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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
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Политика

Путин оценил парад Победы жестом

Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие.
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Новые подробности Mafia: Definitive Edition: переработают миссии и персонажей, добавят систему укрытий

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"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
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Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей.
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Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев

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Один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань спрогнозировал окончание пандемии коронавируса нового типа COVID-19 до весны 2021 года.
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Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
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Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

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Опубликовано видео с места гибели блогера Насти Тропицель

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Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Политика

В Китае решили подготовиться к запрету доллара

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Общество

Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год.
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Армия и оружие

Парламент Ливии не исключил просьбы о военной помощи от Египта

Спикер ливийского парламента Акила Салех заявил в среду, что ливийский народ "формально просит Египет о военном вмешательстве, если это необходимо", сообщает общеарабский телеканал Al Arabiya.
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Общество

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Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
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В ПФР объяснили порядок выплаты омичам новых пособий на детей

Дети от 3 до 16 лет могли получить единовременную выплату в сумме 10 000 рублей. Сегодня ПФР объяснил порядок новых выплат.
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Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

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Вышел второй эпизод фанатской игры о Сонике на Unreal Engine

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