Общество
Российская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
Читать в источнике
Оценить3K
с чего всё началось
Президент Владимир Путин за неделю до голосования по поправкам в Конституцию обратился с заявлением к россиянам, в котором объявил о повышении ставки подоходного налога для граждан с высокими зарплатами и повторении разовых выплат 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет.РБКвчера в 17:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Общество
Ургант высмеял маску Кокорина из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей
Телеведущий Иван Ургант в эфире своего телешоу "Вечерний Ургант" на Первом канале прокомментировал новость о том, что футболист Александр Кокорин приобрел себе медицинскую маску из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей.
РИА Новости 07:34
Экономика
«Яндекс» назвал последствия коронавируса для своего бизнеса
Как указал Yandex, на выручку повлияли ограничения, связанные с пандемией коронавируса, которые привели к снижению прибыли рекламного бизнеса, такси и каршеринга, но спровоцировали рост в направлениях доставки еды и медиасервисов.
РБК 07:38
Происшествия
Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе
Возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе, сообщает "Подъем" со ссылкой на очевидца.
Газета.Ru 07:26
Политика
Ветераны высоко оценили парад Победы на Красной площади
Ветераны высоко оценили парад в честь 75-летия Победы, который прошел на Красной площади, сообщил журналистам главком Сухопутных войск, командующий парадом генерал армии Олег Салюков.
РИА Новости 05:35
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
Политика
Путин оценил парад Победы жестом
Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие.
Lenta.ru 04:49
Игры
Новые подробности Mafia: Definitive Edition: переработают миссии и персонажей, добавят систему укрытий
Разработчики Mafia: Definitive Edition поделились новой информацией об игре.
Cyber.sports.ru 05:25
Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Evo-rus.com вчера в 06:05
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад
"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей.
Российская газета вчера в 10:51
Происшествия
Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев
Говорит Москва 02:42
Игры
Опубликованы фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077
Дни24 вчера в 07:12
Общество
Ученый заявил, что эпидемия коронавируса продлится до весны 2021 года
Один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань спрогнозировал окончание пандемии коронавируса нового типа COVID-19 до весны 2021 года.
Газета.Ru вчера в 12:08
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
Происшествия
Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве
Брат замурованного в бетон ребенка в Астрахани знал об убийстве, однако молчал о случившемся.
Lenta.ru 07:24
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели блогера Насти Тропицель
В Сети опубликована видеозапись с места ДТП, в котором погибла 18-летняя блогер Настя Тропицель, разбившаяся на мотоцикле.
Взгляд.ру 21 июня в 11:39
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Политика
В Китае решили подготовиться к запрету доллара
Китай не исключает, что США в попытке усилить санкционное давление решат запретить ему использовать доллар в качестве расчетного средства.
Lenta.ru вчера в 03:20
Общество
Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год.
ТАСС 07:16
Армия и оружие
Парламент Ливии не исключил просьбы о военной помощи от Египта
Спикер ливийского парламента Акила Салех заявил в среду, что ливийский народ "формально просит Египет о военном вмешательстве, если это необходимо", сообщает общеарабский телеканал Al Arabiya.
Интерфакс 05:11
Общество
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости вчера в 19:39
Общество
В ПФР объяснили порядок выплаты омичам новых пособий на детей
Дети от 3 до 16 лет могли получить единовременную выплату в сумме 10 000 рублей. Сегодня ПФР объяснил порядок новых выплат.
Om1.ru 02:20
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Здоровье
В Пермском крае выявлено 64 новых случая COVID-19
Пермь, 23 июня 2020, 11:34 — REGNUM В Пермском крае за 22 июня выявлены 64 случая COVID-19.
REGNUM вчера в 04:34
Игры
Вышел второй эпизод фанатской игры о Сонике на Unreal Engine
Mania Team выпустила второй эпизод фанатской игры Sonic 2020, посвящённой ёжику Сонику.
CyberSport.ru 07:00