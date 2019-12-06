Политика

МонаВистаМонаВистаНа встрече с бизнесменами из Германии Путин перешел на немецкий

В какой-то момент глава государства заметил, что синхронный перевод для представителей ФРГ не идёт, один бизнесмен обратился к Путину, а тот в свою очередь перешел на немецкий язык. Затем продолжил свою речь уже на русском языке.
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Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык

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Путин на немецком успокоил бизнесмена, у которого возникла заминка с переводом

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Путин вновь заговорил на немецком

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