У меня ведь первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос. И в результате всё прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил. Долго очень всё срасталось. Время ушло, и потом я перешёл в другой вид спорта.

Путин рассказал, что так как на одной из тренировок по боксу ему сломали нос, он перестал им заниматься. По воспоминаниям Путина, к врачу он не стал обращаться, но все очень долго срасталось. Потом он перешел в другой вид спорта - дзюдо.

Путин рассказал о занятиях боксом и сломанном носе

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