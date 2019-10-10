Единоборства
МедпульсПутин рассказал о занятиях боксом и сломанном носе
Путин рассказал, что так как на одной из тренировок по боксу ему сломали нос, он перестал им заниматься. По воспоминаниям Путина, к врачу он не стал обращаться, но все очень долго срасталось. Потом он перешел в другой вид спорта - дзюдо.
Читать в источнике
Оценить
У меня ведь первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос. И в результате всё прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил. Долго очень всё срасталось. Время ушло, и потом я перешёл в другой вид спорта.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
Политика
Зеленский пообещал наказать Порошенко за содеянное
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в четверг, 10 октября, заявил, что его предшественник Петр Порошенко ответит за содеянное.
Известия 13:13
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020
Сборная России может оформить путёвку на чемпионат Европы — 2020 уже после матча с Шотландией.
REGNUM 01:34
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему общение с ней «очень опасным»
Ранее глава государства заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них иная позиция по Украине, и назвал намерение Скабеевой провести с ним интервью "очень опасным".
РИА Новости 15:40
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Гаджеты
Xiaomi оценила недорогой смартфон Redmi Note 8 Pro в 17 990 рублей
Младшая версия Redmi Note 8 Pro оценивается в 17 990 рублей, а вариант с 128 ГБ памяти стоит 19 990 рублей, пишет "АСТЕРА"
Газета DAILY вчера в 05:22
Политика
Путин предупредил о серьёзном увеличении числа школьников в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы число школьников в стране серьёзно увеличится, в связи с этим необходимо иметь достаточное количество мест в школах.
RT на русском 13:10
Гаджеты
Samsung инвестирует $11 млрд в создание дисплеев нового поколения
Разработка и производство дисплеев нового поколения Samsung будет поддержана правительством Южной Кореи, которое со своей стороны инвестирует около 400 млрд вон в такие разработки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
ИА REX 11:44
Культура
Рустам Солнцев предсказал провал шоу Бузовой и Батрутдинова
Шоумен и бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев считает, что новый проект «План Б» с участием телеведущей Ольги Бузовой и актера Тимура Батрутдинова не принесет высоких рейтингов.
ФАН 04:54
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 09:46
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Здоровье
Сегодня отмечают Всемирный день психического здоровья
Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья. В России он впервые был введен в 2002 году.
Каменский рабочий 07:57
Шоу-бизнес
Хилькевич похудела до идеального веса после болезни
Подписчики российской актрисы Анны Хилькевич обратили внимание на то, что она внезапно похудела.
News.ru 11:59
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала из-за издевательств над своим героем
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Культура
Стрелка в Нижнем Новгороде может стать аналогом Сиднейской оперы
Культурно-образовательный центр, созданный на Стрелке в Нижнем Новгороде, может стать таким же узнаваемым во всем мире символом России как Сиднейская опера в Австралии.
Коммерсантъ Нижний Новгород 12:36
Здоровье
Какие три знака зодиака смогут подняться с самых низов
Астрологи полагают, что представители некоторых знаков зодиака обладают самой сильной волей и практически всегда способны достичь успеха.
Вечерний Волгоград 03:07
Шоу-бизнес
Умерла вдова Анатолия Папанова, актриса Надежда Каратаева
Одна из старейших российских актрис, актриса театра, кино и ТВ, заслуженная артистка РСФСР, вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева умерла сегодня в Москве в возрасте 95 лет.
Российская газета 15:13
Финансы
Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России
На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
РБК 07:20
Шоу-бизнес
Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков
На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.
Sunmag.me вчера в 10:21
Наука
Китай представил боевую летающую тарелку
Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.
News.ru 13:56
Авто
Ретро-автомобили могут получить льготы
Согласно новому государственному стандарту, в котором будут отмечены критерии принадлежности транспортного средства к классическим или раритетным, владельцы получат определенные льготы, в том числе на страхование, будут освобождены от уплаты транспортного налога и смогут проходить техосмотр по старым правилам.
32CARS.ru 03:09
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Авто
До России доехал самый мощный Volkswagen Amarok
СМИ обнаружили на сайте немецкого автопроизводителя объявленный в продажу на российском рынке пикап Volkswagen Amarok, который получил в качестве силовой установки 3, 0-литровый дизельный двигатель мощностью 258 л.с.
Picsnews.net 12:11
Армия и оружие
Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве
Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019.
Российская газета 05:36
Политика
В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах
Минкомсвязь направила в кабмин проект отзыва правительства РФ на законопроект, ограничивающий иностранное владение значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%, сообщила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информбезопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.
РИА Новости 12:23
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18