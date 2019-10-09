с чего всё началось

Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами посоветовал им чутко относиться к людям. По его словам, только так можно добиться успеха на руководящем посту.

Путин поделился с губернаторами секретом успеха в работе руководителя

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