Президент Владимир Путин наблюдал за совместными маневрами Черноморского и Северного флотов с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов", где был развернут штаб корабельной группировки. Учения проходили в акватории Черного моря.

Путин следил за учениями двух флотов с борта ракетного крейсера

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