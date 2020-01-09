Армия и оружие
Вести.RuПутин следил за учениями двух флотов с борта ракетного крейсера
Президент Владимир Путин наблюдал за совместными маневрами Черноморского и Северного флотов с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов", где был развернут штаб корабельной группировки. Учения проходили в акватории Черного моря.
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Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
В «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает заключенную 30 декабря сделку о транзитных поставках газа через Украину с «Газпромом» самым выгодным контрактом за всю историю страны.
Политика
Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии
Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Общество
Адвокат раскрыл детали обвинения фигурантов дела Baring Vostok
Юрист Леван Джиоев, защищающий партнёра Baring Vostok Филиппа Дельпаля, заявил, что обвинение основателя инвестиционного фонда компании Майкла Калви связано не с отступным соглашением между банком «Восточный» и Первым коллекторским бюро, а с выдачей «безвозвратного» кредита коллектору.
Технологии
Microsoft «отполирует» Windows 10 перед стартом следующей ОС
Новую сборку 20H2 для операционной системы Windows 10 начала тестировать компания Microsoft. Об этом 8 января сообщает «Windows Latest».
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал основную опасность фастфуда
Как сообщил Роспотребнадзор редакции Today News Ufa, основную опасность при употреблении фастфуда наносят трансжиры, повышающие уровень холестерина в крови и способные повредить внутреннюю оболочку кровеносных сосудов, а также привести к развитию диабета второго типа.
Армия и оружие
Генерал КСИР назвал цель удара Ирана по американским базам
Целью ракетного удара Ирана по американским военным объектам в Ираке было не убийство солдат, а нанесение ущерба инфраструктуре.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Политика
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Общество
Почти 44% россиян посмотрели новогоднее обращение Путина по ТВ
Рейтинг новогоднего обращения президента России Владимира Путина по телевидению составил 43,7%, следует из данных компании Mediascope.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль Джокера
Хоакин Феникс получил "Золотой глобус" за роль Джокера в одноименной ленте.
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках ЗРК С-300
Власти Ирака возобновили переговоры с Россией о приобретении зенитных комплексов С-300, заявил глава комитета обороны и безопасности парламента страны Мухаммад Рида «РИА Новости».
Происшествия
Два сноубордиста пострадали на «Высокогорье» в Чите
Как сообщает следственный комитет Забайкальского края, планируется осмотреть место происшествия, изучить техническую документацию на подъемник и другие документы, а также опросить руководство комплекса, пострадавших и медработников.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Футбол
Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
Армия и оружие
Стала известна стоимость проекта модернизации Ан-124 «Руслан»
Как стало известно из данных системы «СПАРК-маркетинг», стоимость разработки Россией проекта самолета Ан-124-100М вероятно превысит один миллиард рублей.
Происшествия
Центробанк опроверг информацию о взрыве в здании на Неглинной
Информация о взрыве газового баллона в здании Банка России на улице Неглинная не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ.
Происшествия
Выжившая после крупного ДТП омичка погибла в аварии со «скорой»
В результате ДТП с каретой скорой помощи в центре Омска погибла пассажирка, которую везли в больницу после крупной аварии.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Гаджеты
Компания Amazfit представила защищенные умные часы T-Rex
Компания Amazfit показала новые «неубиваемые» умные часы T-Rex, способные выдерживать экстремальные температуры, влагу, пыль, а также обладающие устойчивостью к коррозии.
Политика
Киев хочет найти альтернативы минским соглашениям
Украина не планирует отказываться от формата минских переговоров, но хочет рассмотреть альтернативы минским соглашениям.
Транспорт
Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму
Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Общество
Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Политика
Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов
«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Джоэлем Лионом», — говорится в заявлении.