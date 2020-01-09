Армия и оружие

Вести.RuВести.RuПутин следил за учениями двух флотов с борта ракетного крейсера

Президент Владимир Путин наблюдал за совместными маневрами Черноморского и Северного флотов с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов", где был развернут штаб корабельной группировки. Учения проходили в акватории Черного моря.
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На учениях в Крыму опробовали новые способы применения дальней авиации

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Путин у берегов Крыма наблюдал за учениями Северного и Черноморского флотов

ТАСС06:34
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Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии

Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.
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Юрист Леван Джиоев, защищающий партнёра Baring Vostok Филиппа Дельпаля, заявил, что обвинение основателя инвестиционного фонда компании Майкла Калви связано не с отступным соглашением между банком «Восточный» и Первым коллекторским бюро, а с выдачей «безвозвратного» кредита коллектору.
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Новую сборку 20H2 для операционной системы Windows 10 начала тестировать компания Microsoft. Об этом 8 января сообщает «Windows Latest».
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Экономика

Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
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Как сообщил Роспотребнадзор редакции Today News Ufa, основную опасность при употреблении фастфуда наносят трансжиры, повышающие уровень холестерина в крови и способные повредить внутреннюю оболочку кровеносных сосудов, а также привести к развитию диабета второго типа.
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Армия и оружие

Генерал КСИР назвал цель удара Ирана по американским базам

Целью ракетного удара Ирана по американским военным объектам в Ираке было не убийство солдат, а нанесение ущерба инфраструктуре.
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В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране

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Почти 44% россиян посмотрели новогоднее обращение Путина по ТВ

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Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках ЗРК С-300

Власти Ирака возобновили переговоры с Россией о приобретении зенитных комплексов С-300, заявил глава комитета обороны и безопасности парламента страны Мухаммад Рида «РИА Новости».
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Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

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Стала известна стоимость проекта модернизации Ан-124 «Руслан»

Как стало известно из данных системы «СПАРК-маркетинг», стоимость разработки Россией проекта самолета Ан-124-100М вероятно превысит один миллиард рублей.
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Центробанк опроверг информацию о взрыве в здании на Неглинной

Информация о взрыве газового баллона в здании Банка России на улице Неглинная не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ.
Вести.Ru 04:30
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Выжившая после крупного ДТП омичка погибла в аварии со «скорой»

В результате ДТП с каретой скорой помощи в центре Омска погибла пассажирка, которую везли в больницу после крупной аварии.
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Компания Amazfit показала новые «неубиваемые» умные часы T-Rex, способные выдерживать экстремальные температуры, влагу, пыль, а также обладающие устойчивостью к коррозии.
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Общество

Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу

Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Газета.Ru вчера в 15:31
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Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов

«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Джоэлем Лионом», — говорится в заявлении.
RT на русском 08:23
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